Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Chuyên viên đào tạo

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 1

- 2, tòa QCoop Building, số 150 Nguyễn Xí, phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai chương trình Onboarding cho nhân viên mới, bao gồm chào đón, giới thiệu văn hóa và quy trình công ty.
Cung cấp thông tin, tài liệu và công cụ làm việc cần thiết, đảm bảo nhân viên mới nhanh chóng bắt nhịp công việc.
Thiết lập và duy trì kênh hỗ trợ, thường xuyên check-in với nhân viên mới để theo dõi, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ kịp thời.
Theo dõi, đánh giá quá trình thử việc, phối hợp với quản lý trực tiếp để đưa ra nhận xét và đề xuất hỗ trợ phù hợp.
Thu thập phản hồi và cải tiến liên tục quy trình Onboarding nhằm nâng cao trải nghiệm và tăng tỷ lệ giữ chân nhân sự mới.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22 – 26 tuổi.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan.
Từ 6 tháng kinh nghiệm ở một trong các vị trí: Onboarding, Đào tạo nội bộ, Tuyển dụng, Chăm sóc khách hàng.
Hiểu biết về quy trình tuyển dụng, thử việc ở các vị trí tuyển dụng.
Ưu tiên ứng viên từng làm việc ở các công ty có quy mô từ 100 nhân viên trở lên hoặc trong lĩnh vực Edtech, dịch vụ hoặc startup
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng.
Lộ trình review lương, thưởng định kỳ vào tháng 1 và tháng 7,...
Ăn trưa 25.000 VNĐ/ngày.
Phụ cấp khấu hao thiết bị, phụ cấp gửi xe.
Hỗ trợ tiền mặt 300.000 VNĐ/tháng dành cho các nhân sự sử dụng phương tiện công cộng.
Quà tặng/tiền mặt dành riêng cho nhân sự (áp dụng cho cả nhân viên thử việc, Cộng tác viên/Thực tập sinh) mỗi dịp sự kiện đặc biệt (Lễ Tết, sinh nhật, kết hôn, sinh con).
Team building 1 lần/năm vào mùa hè và hơn 20 sự kiện nội bộ trong năm như: Onsers Friday, Onsers Family Day, Year-end Party, Sinh nhật, Trung thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3, Ngày nam giới 6/4...
Hỗ trợ tiền mặt 2.000.000 VNĐ/năm/nhân viên khi tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.
Khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa 17T4 Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

