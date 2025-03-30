Tuyển Chuyên viên đào tạo CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

CELLPHONES
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CELLPHONES

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CELLPHONES

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 350

- 352 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Biên soạn và cập nhật tài liệu đào tạo Văn hóa công ty theo lộ trình
Tổng hợp nhu cầu và phân tích các nhu cầu đào tạo từ các phòng, ban để lên kế hoạch và triển khai, tổ chức đào tạo
Phối hợp cùng hãng đối tác triển khai việc đào tạo cho nhân viên hệ thống
Nghiên cứu & xây dựng các bộ tài liệu để phục vụ cho đào tạo liên quan đến Kinh doanh và Marketing
Lên kế hoạch và triển khai các dự án đào tạo theo sự phê duyệt của BOD
Trực tiếp đứng lớp đào tạo Văn hóa hội nhập dành cho nhân viên mới khối Văn phòng, khối Cửa hàng
Trực tiếp đứng lớp đào tạo Tiêu chuẩn phục vụ, Các lớp kỹ năng mềm dành cho nhân viên và Quản lý cửa hàng
Đánh giá và báo cáo kết quả sau đào tạo định kỳ từng khóa học hoặc tháng/ quý/ năm
Phát triển hệ thống E learning nhằm nâng cao chất lượng nhân sự
Thực hiện các công việc phát sinh từ cấp trên
Thời gian làm việc: T2 - T6 : 8h30 - 17h30, T7: 8h30 -12h00 (Có thể làm tại nhà thứ 7 theo sự sắp xếp của quản lý)

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Sư phạm hoặc các ngành liên quan
Có 2 năm kinh nghiệm trở lên tại các công ty công nghệ, hoặc mô hình bán lẻ, chuỗi, F&B... quy mô 500 người trở lên
Đã có kinh nghiệm đứng lớp (Bắt buộc)
Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, PowerPoint, Google Sheet)
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, tư duy phản biện tốt
Có khả năng lập kế hoạch, triển khai và giám sát hiệu quả
Khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các phòng ban tốt
Thái độ chủ động, tích cực, khả năng linh hoạt trong công việc

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 - 17.000.000
Tham gia đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.
Được hưởng Gói Bảo hiểm sức khỏe nâng cao.
Thưởng Tết hấp dẫn từ 1-4 tháng lương
Được tham gia các lớp đào tạo phát triển cá nhân nội bộ bên ngoài do công ty tài trợ
Tham gia các hoạt động thiện nguyện, hoạt động ngoại khóa gắn kết do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CELLPHONES

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 350 Võ Văn Kiệt, Cô Giang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

