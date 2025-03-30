Tuyển Chuyên viên đào tạo CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 - 352 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Biên soạn và cập nhật tài liệu đào tạo Văn hóa công ty theo lộ trình

Tổng hợp nhu cầu và phân tích các nhu cầu đào tạo từ các phòng, ban để lên kế hoạch và triển khai, tổ chức đào tạo

Phối hợp cùng hãng đối tác triển khai việc đào tạo cho nhân viên hệ thống

Nghiên cứu & xây dựng các bộ tài liệu để phục vụ cho đào tạo liên quan đến Kinh doanh và Marketing

Lên kế hoạch và triển khai các dự án đào tạo theo sự phê duyệt của BOD

Trực tiếp đứng lớp đào tạo Văn hóa hội nhập dành cho nhân viên mới khối Văn phòng, khối Cửa hàng

Trực tiếp đứng lớp đào tạo Tiêu chuẩn phục vụ, Các lớp kỹ năng mềm dành cho nhân viên và Quản lý cửa hàng

Đánh giá và báo cáo kết quả sau đào tạo định kỳ từng khóa học hoặc tháng/ quý/ năm

Phát triển hệ thống E learning nhằm nâng cao chất lượng nhân sự

Thực hiện các công việc phát sinh từ cấp trên

Thời gian làm việc: T2 - T6 : 8h30 - 17h30, T7: 8h30 -12h00 (Có thể làm tại nhà thứ 7 theo sự sắp xếp của quản lý)

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường cao đẳng trở lên chuyên ngành QTKD, Sư phạm hoặc các ngành liên quan

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên tại các công ty công nghệ, hoặc mô hình bán lẻ, chuỗi, F&B... quy mô 500 người trở lên

Đã có kinh nghiệm đứng lớp (Bắt buộc)

Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Word, Excel, PowerPoint, Google Sheet)

Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, tư duy phản biện tốt

Có khả năng lập kế hoạch, triển khai và giám sát hiệu quả

Khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các phòng ban tốt

Thái độ chủ động, tích cực, khả năng linh hoạt trong công việc

Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 - 17.000.000

Tham gia đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.

Được hưởng Gói Bảo hiểm sức khỏe nâng cao.

Thưởng Tết hấp dẫn từ 1-4 tháng lương

Được tham gia các lớp đào tạo phát triển cá nhân nội bộ bên ngoài do công ty tài trợ

Tham gia các hoạt động thiện nguyện, hoạt động ngoại khóa gắn kết do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin