Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Chuyên viên đào tạo

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 74 Cư Xá Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ học viên sau khóa học: lên menu, tính cost, giải đáp thắc mắc khách hàng.
Cập nhật, xây dựng phát triển nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo và các công việc liên quan.
Hỗ trợ kinh doanh demo cho Khách hàng để bán sản phẩm.
Tham gia vào việc giảng dạy các gói set-up quán cafe, demo cho quán của khách (nếu cần), thuyết trình tại các buổi workshop giới thiệu sản phẩm theo yêu cầu.
Triển khai demo event sự kiện đi công tác khi có yêu cầu.
Tham gia xây dựng định vị sản phẩm và Đưa ra các phương án cải tiến sản phẩm (nếu cần).
Đề xuất cho BGĐ và Phòng mua và nguyên liệu mới cần bổ sung để gia tăng doanh số.
Nghiên cứu giải pháp đồ uống theo mùa, theo các dịp lễ trong năm.
Cùng các thành viên trong bộ phận nghiên cứu các giải pháp đồ uống theo yêu cầu đưa ra từ phía Khách hàng
Các công việc khác theo yêu cầu công việc và chỉ đạo của Quản lý và Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê nghiên cứu cafe, trà, lên menu và các loại đồ uống khác.
Kinh nghiệm 3 năm trở lên trong mảng pha chế đồ uống không cồn.
Ưu tiên ngoại hình khá.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí Trưởng bar, giám sát cửa hàng, quản lý. Có kinh nghiệm đào tạo, hướng dẫn về cà phê là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia hoặc đạt giải các cuộc thi về Barista
Có khả năng lãnh đạo, tổ chức, định hướng, lên kế hoạch
Có khả năng xây dựng đội nhóm - Kỹ năng thuyết trình tốt, nói lưu loát trước đám đông

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 10,000,000tr/ Tháng + Doanh thu Setup + Hoa Hồng Khác
Tham gia BHXH theo quy định - Được hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ Tết, công đoàn .... theo quy định của Nhà nước.
Được hưởng các chế độ chính sách và quyền lợi khác theo quy định chung của đơn vị.
Được đào tạo thêm về ngành Food & Beverage
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10/1, ngõ 55 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

