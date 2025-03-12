Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vinhome Landmark, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Phụ trách lên kế hoạch Training/Coaching kỹ năng mềm, kỹ năng tư vấn cho đội ngũ Sales & CSKH.

Biên soạn, tổng hợp tài liệu và điều chỉnh các chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu và đối tượng cần đào tạo.

Phối hợp công việc, tương tác với các phòng ban liên quan nhằm nâng cao chất lượng.

Phân tích dữ liệu và các quy trình hiện tại để đưa ra các đề xuất cải tiến.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Đảm bảo đạt KPI được giao.

Thời gian làm việc: T2 – T7: 10h00 – 20h00; Off cố định Chủ nhật

Thời gian nghỉ trưa: 12h00 – 13h30

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Các ứng viên là Senior/ Sales Leader với team size trên 5 người có lợi thế).

Độ tuổi: sinh năm 1991 - 1995

Tối thiểu 1.5 – 3 năm kinh nghiệm đào tạo kỹ năng, quy trình, sản phẩm, nghiệp vụ cho nhân viên bán hàng trực tiếp.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống tốt

Chủ động, chu đáo, trung thực, có khả năng tổ chức, quản lý và phân công công việc.

Hiểu về quy trình bán hàng, sales…

Có kinh nghiệm phân tích số liệu và xây dựng quy trình là một lợi thế.

Thành thạo Ms Office.

Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9 - 10 triệu/tháng + Bonus

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội mở phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp

Teambuilding, Year End Party hàng năm.

Nhận các phần quà đặc biệt nhân dịp sinh nhật, hiếu hỉ và nhiều chính sách đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin