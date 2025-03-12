Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM
- Hồ Chí Minh:
- Vinhome Landmark, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Phụ trách lên kế hoạch Training/Coaching kỹ năng mềm, kỹ năng tư vấn cho đội ngũ Sales & CSKH.
Biên soạn, tổng hợp tài liệu và điều chỉnh các chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu và đối tượng cần đào tạo.
Phối hợp công việc, tương tác với các phòng ban liên quan nhằm nâng cao chất lượng.
Phân tích dữ liệu và các quy trình hiện tại để đưa ra các đề xuất cải tiến.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Đảm bảo đạt KPI được giao.
Thời gian làm việc: T2 – T7: 10h00 – 20h00; Off cố định Chủ nhật
Thời gian nghỉ trưa: 12h00 – 13h30
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: sinh năm 1991 - 1995
Tối thiểu 1.5 – 3 năm kinh nghiệm đào tạo kỹ năng, quy trình, sản phẩm, nghiệp vụ cho nhân viên bán hàng trực tiếp.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống tốt
Chủ động, chu đáo, trung thực, có khả năng tổ chức, quản lý và phân công công việc.
Hiểu về quy trình bán hàng, sales…
Có kinh nghiệm phân tích số liệu và xây dựng quy trình là một lợi thế.
Thành thạo Ms Office.
Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng nhận 85% lương
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội mở phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp
Teambuilding, Year End Party hàng năm.
Nhận các phần quà đặc biệt nhân dịp sinh nhật, hiếu hỉ và nhiều chính sách đãi ngộ khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM
