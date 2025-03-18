Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 8, Toà Nhà An Phú Plaza, 117 - 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để lập kế hoạch đào tạo cho FSM tại chuỗi bán lẻ (MT) và kênh bán hàng truyền thống (GT)

Trực tiếp đào tạo sản phẩm cho nội bộ và đối tác

Nghiên cứu sản phẩm, đối thủ, thị trường để xây dựng tài liệu đào tạo cho các ngành hàng

Truyền tải thông điệp bán hàng, lan tỏa cảm hứng về sản phẩm

Lên kịch bản, quay dựng clip giới thiệu sản phẩm cho kênh social

Thực hiện báo cáo, đánh giá, khảo sát theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ 25-35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đào tạo, ưu tiên ngành điện tử, điện lạnh, gia dụng

Kỹ năng thuyết trình, truyền đạt, giao tiếp tốt.

Kỹ năng tổ chức, xử lý tình huống, sắp xếp công việc hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng, thiết kế cơ bản (PTS, PPT).

Có khả năng quay dựng, chỉnh sửa video (CapCut, Premiere…).

Có khả năng đi công tác

Tại Công ty CP Casper Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h30-17h00), Thứ 7 cách tuần (8h30-12h00), nghỉ trưa (12h00-13h30)

Tham gia gói Bảo hiểm sức khỏe – Chăm sóc sức khỏe toàn diện;

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

BHXH – BHYT - BHTN theo luật lao động.

Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng năm

Phép năm 12 ngày/ năm.

Chương trình du lịch và các hoạt động hàng năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và các khóa học bên ngoài phục vụ yêu cầu công việc.

Các chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin