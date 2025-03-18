Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Casper Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty CP Casper Việt Nam

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 8, Toà Nhà An Phú Plaza, 117

- 119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với bộ phận kinh doanh để lập kế hoạch đào tạo cho FSM tại chuỗi bán lẻ (MT) và kênh bán hàng truyền thống (GT)
Trực tiếp đào tạo sản phẩm cho nội bộ và đối tác
Nghiên cứu sản phẩm, đối thủ, thị trường để xây dựng tài liệu đào tạo cho các ngành hàng
Truyền tải thông điệp bán hàng, lan tỏa cảm hứng về sản phẩm
Lên kịch bản, quay dựng clip giới thiệu sản phẩm cho kênh social
Thực hiện báo cáo, đánh giá, khảo sát theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ 25-35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đào tạo, ưu tiên ngành điện tử, điện lạnh, gia dụng
Kỹ năng thuyết trình, truyền đạt, giao tiếp tốt.
Kỹ năng tổ chức, xử lý tình huống, sắp xếp công việc hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng, thiết kế cơ bản (PTS, PPT).
Có khả năng quay dựng, chỉnh sửa video (CapCut, Premiere…).
Có khả năng đi công tác

Tại Công ty CP Casper Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h30-17h00), Thứ 7 cách tuần (8h30-12h00), nghỉ trưa (12h00-13h30)
Tham gia gói Bảo hiểm sức khỏe – Chăm sóc sức khỏe toàn diện;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
BHXH – BHYT - BHTN theo luật lao động.
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng năm
Phép năm 12 ngày/ năm.
Chương trình du lịch và các hoạt động hàng năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và các khóa học bên ngoài phục vụ yêu cầu công việc.
Các chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Casper Việt Nam

Công ty CP Casper Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

