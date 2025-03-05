Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty CP Dược Phẩm Santa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty CP Dược Phẩm Santa Việt Nam
- Hà Nội: 248 lô C6 khu đô thị mới Đại Kim Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Địa điểm: Đại Kim, Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Làm bảng báo giá các đơn vị.
- Theo dõi thông tin Đấu thầu để cập nhật kịp thời.
- Phối hợp chuẩn bị hồ sơ dự thầu: soạn thảo, sắp xếp, sao y, scan. Đảm bảo hồ sơ được nộp cho các cơ sơ y tế trước thời điểm đóng thầu.
- Theo dõi kết quả thầu từ Bệnh viện, công ty ủy quyền đấu thầu.
- Lưu trữ hồ sơ dự thầu, hồ sơ ủy quyền dự thầu và các hồ sơ có liên quan.
- Cập nhật kết quả trúng thầu của các đơn vị, gửi mail cho các bộ phận có liên quan.
- Tổng hợp kết quả và danh mục thầu, hoàn chỉnh hợp đồng thầu trực tiếp, thanh lý hợp đồng.
- Phối hợp làm hợp đồng, thanh lý hợp đồng, nghiệm thu thanh toán với các đơn vị trúng thầu.
- Các CV khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty CP Dược Phẩm Santa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Santa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
