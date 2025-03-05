Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty CP Dược Phẩm Santa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Địa điểm: Đại Kim, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Làm bảng báo giá các đơn vị.

- Theo dõi thông tin Đấu thầu để cập nhật kịp thời.

- Phối hợp chuẩn bị hồ sơ dự thầu: soạn thảo, sắp xếp, sao y, scan. Đảm bảo hồ sơ được nộp cho các cơ sơ y tế trước thời điểm đóng thầu.

- Theo dõi kết quả thầu từ Bệnh viện, công ty ủy quyền đấu thầu.

- Lưu trữ hồ sơ dự thầu, hồ sơ ủy quyền dự thầu và các hồ sơ có liên quan.

- Cập nhật kết quả trúng thầu của các đơn vị, gửi mail cho các bộ phận có liên quan.

- Tổng hợp kết quả và danh mục thầu, hoàn chỉnh hợp đồng thầu trực tiếp, thanh lý hợp đồng.

- Phối hợp làm hợp đồng, thanh lý hợp đồng, nghiệm thu thanh toán với các đơn vị trúng thầu.

- Các CV khác theo sự phân công của cấp trên