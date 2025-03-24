Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: OF03 - 11, Tầng 3, Tòa nhà West Point W1 - W2, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bóc tách khối lượng phục vụ công tác đấu thầu.

- Kiểm soát thiết kế, kiểm tra bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật, thuyết minh tìm các điểm chưa hợp lý, đưa ra các câu hỏi làm rõ, tối ưu lại phương án thiết kế.

- Làm việc với các nhà cung cấp, các hãng về hệ thống Điện nhẹ (PA, CCTV, AV, Lan-Tel, ACS, BMS..); hoặc hệ thống Điện (Máy phát, Tủ điện, MBA, Busway, cáp điện..)

- Lập bảng so sánh để đưa ra các hãng đáp ứng với hồ sơ yêu cầu, lựa chọn phương án đáp ứng hồ sơ đạt tối ưu về kỹ thuật và giá nhất.

- Làm bảng đáp ứng kỹ thuật, bảng tiến độ dự thầu.

- Làm biện pháp thi công, biện pháp tổ chức thi công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Điện, điện tử, điện công nghiệp,… hoặc các chuyên ngành liên quan;

• Đã từng làm việc cho nhà thầu, đấu thầu các dự án về xây dựng, thi công cơ điện nhà máy, nhà xưởng, có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trở lên ở vị trí tương đương;

• Am hiểu về luật xây dựng đặc biệt trong lĩnh vực đấu thầu;

• Có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, tổ chức, làm việc độc lập, theo nhóm, chịu áp lực cao trong công việc;

Tại Công Ty Cổ Phần ZME Thì Được Hưởng Những Gì

