Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
- Hà Nội: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến cho cty
Phân tích yêu cầu kinh doanh và đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp, đặc biệt là trong lĩnh vực ERP và AI
Thiết kế, phát triển và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu để hỗ trợ việc quản lý hàng hóa, kho bãi và thông tin khách hàng
Xây dựng và duy trì các dashboard báo cáo bằng Power BI để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh
Hỗ trợ triển khai và tùy chỉnh hệ thống NetSuite theo yêu cầu của doanh nghiệp
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ AI vào việc dự báo nhu cầu, quản lý tồn kho và tối ưu hóa chuỗi cung ứng
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như kinh doanh, marketing, logistics để đảm bảo các giải pháp CNTT đáp ứng nhu cầu thực tế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về hệ thống ERP và ứng dụng trong doanh nghiệp
Hiểu biết về AI và khả năng áp dụng AI vào các bài toán thực tế trong doanh nghiệp
Thành thạo sử dụng Power BI để tạo báo cáo và dashboard
Có kinh nghiệm làm việc với NetSuite là một lợi thế
Hiểu biết một số database SQL và NoSQL, có khả năng thiết kế và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Khả năng học hỏi nhanh, tiếp cận công nghệ mới
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ - hàng tiêu dùng
Cơ hội học hỏi và làm việc với các công nghệ tiên tiến như AI, ERP, Big Data
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Chế độ lương thưởng cạnh tranh, phụ cấp ăn trưa, xăng xe
Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 24/24
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
