Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,300 USD

- Soạn thảo, xây dựng và tham vấn các hợp đồng và biểu mẫu phục vụ công việc mua bán, sáp nhập (M&A), … hỗ trợ đàm phán, thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

- Thực hiện tư vấn pháp lý, hướng dẫn pháp luật; thẩm định, soạn thảo các văn bản, hợp đồng phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

- Tư vấn thủ tục, phương án và soạn thảo hồ sơ trong việc triển khai các giao dịch về tăng vốn, mua bán cổ phần của các công ty thành viên.

- Chịu trách nhiệm về thẩm định, rà soát pháp lý Hợp đồng, văn bản do các Công ty thành viên ký kết, đáp ứng chất lượng, tiến độ và đảm bảo tính hợp pháp, hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý.

- Soạn thảo, kiểm tra, tư vấn, cho ý kiến, xác nhận đảm bảo về mặt pháp lý đối với các mẫu Hợp đồng, văn bản của Tập đoàn khi ban hành (Tư vấn pháp lý, hướng dẫn pháp luật, thẩm định và cho ý kiến pháp lý trong quá trình xây dựng/soạn thảo/xem xét/sửa đổi).

- Hỗ trợ tham gia giải quyết khiếu nại của khách hàng, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà thầu, nhà cung cấp đối với các vấn đề pháp lý liên quan theo quy định của pháp luật.

- Đại diện tham gia giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại và lao động của Tập đoàn tại Tòa án (nếu có).