Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98 Sơn Tây - Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

1. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

2. Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước.

3. Tham gia cùng Ban Hành chính trong việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp, xử lý các vi phạm về Hợp đồng lao động, đào tạo kiến thức pháp luật.

4.Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ: Từ 23 đến 45 tuổi

- Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành luật,

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực pháp lý; ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kinh doanh có điều kiện.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13 - 20 triệu/ 26 ngày công. Lương thỏa thuận theo năng lực.

- Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần

- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa

- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn

- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)

- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Thu nhập hấp dẫn và tương xứng với năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin