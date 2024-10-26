Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 98 Sơn Tây

- Kim Mã, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

1. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.
2. Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của công ty, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước.
3. Tham gia cùng Ban Hành chính trong việc giải quyết các khiếu nại, tranh chấp, xử lý các vi phạm về Hợp đồng lao động, đào tạo kiến thức pháp luật.
4.Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ: Từ 23 đến 45 tuổi
- Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành luật,
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên làm việc trong lĩnh vực pháp lý; ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kinh doanh có điều kiện.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 13 - 20 triệu/ 26 ngày công. Lương thỏa thuận theo năng lực.
- Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần
- Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.
- Có chỗ ở khi nhân viên ở xa
- Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn
- Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận)
- Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật.
- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
- Thu nhập hấp dẫn và tương xứng với năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng tại Hà Nội: : 98 Sơn Tây, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình- Hà Nội / Văn phòng tại TP.HCM: Số 180-184 Nguyễn Trãi, Q1, TPHCM / Văn phòng tại Đà Nẵng: Số 137 Nguyễn Du- Quận Hải Châu- Đà Nẵng

