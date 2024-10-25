Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tư vấn pháp luật/ hỗ trợ pháp lý:
Nghiên cứu vấn đề/vụ việc và quy định pháp luật để đưa ra ý kiến tham mưu/ tư vấn pháp lý cho Trưởng Phòng/ Ban lãnh đạo/ Các phòng ban khác cho Công ty; Soạn thảo Hợp đồng/tài liệu pháp lý; Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Công ty; Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản bàn hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo theo đúng luật doanh nghiệp, luật lao động,..... Phối hợp, hỗ trợ với Phòng/ ban làm việc với khách hàng về mặt thủ tục pháp lý.
Nghiên cứu vấn đề/vụ việc và quy định pháp luật để đưa ra ý kiến tham mưu/ tư vấn pháp lý cho Trưởng Phòng/ Ban lãnh đạo/ Các phòng ban khác cho Công ty;
Soạn thảo Hợp đồng/tài liệu pháp lý;
Chuẩn bị các hồ sơ pháp lý của Công ty; Kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản bàn hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo theo đúng luật doanh nghiệp, luật lao động,.....
Phối hợp, hỗ trợ với Phòng/ ban làm việc với khách hàng về mặt thủ tục pháp lý.
2. Nghiên cứu Luật, Nghị định, Thông tư... có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
3. Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định.
4. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
- Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm tại vị trí chuyên viên pháp chế, phó phòng pháp chế trong doanh nghiệp.
- Có kinh nghiệm làm ở các công ty đại chúng/ công ty niêm yết.
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực trong công việc.
- Khả năng làm việc độc lập, nhóm
- Kỹ năng soạn thảo văn bản, trình bày, diễn đạt thuyết phục
- Sử dung thành thạo vi tính văn phòng
- Sẵn sàng đi công tác theo chỉ đạo của Lãnh đạo.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15-20 tr/ tháng ( Thỏa thuận theo năng lực.)
- Phụ cấp ăn trưa; vé xe máy tháng
- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng tháng lương 13
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, điều kiện tốt để thăng tiến
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT,...theo pháp luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Thăng Long Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, tháp B, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

