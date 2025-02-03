Tuyển Chuyên viên pháp chế NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 3,000 USD

Mức lương 500 - 3,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 500 - 3,000 USD

Chịu trách nhiệm (i) Tham gia xây dựng lộ trình phát triển và tối ưu hóa sản phẩm công nghệ số; (ii) Tích hợp các nghiên cứu về nhu cầu người dùng, phân tích thị trường vào các yêu cầu của sản phẩm.

Trách nhiệm:

Tham gia xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm công nghệ số bao gồm nghiên cứu sản phẩm, lập kế hoạch, định vị, phát triển lộ trình, phát triển yêu cầu và ra mắt sản phẩm (đối với Giám đốc/chuyên gia);

Phối hợp với các Đơn vị khác tiến hành tối ưu hóa sản phẩm;

Tích hợp các nghiên cứu về nhu cầu người dùng, phân tích thị trường vào các yêu cầu của sản phẩm;

Thiết kế product user flow, data flow, sequence diagram; vẽ wireframe và viết tài liệu đặc tả sản phẩm;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 500 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ cử nhân trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 7 năm (Giám đốc/Chuyên gia)/5 năm (Chuyên viên cao cấp)/3 năm (Chuyên viên chính)/1 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng phát triển sản phẩm, lập kế hoạch, định vị, phát triển lộ trình, phát triển yêu cầu và ra mắt sản phẩm;

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

