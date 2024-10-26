Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH XD HOẰNG ĐẠO làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XD HOẰNG ĐẠO
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH XD HOẰNG ĐẠO

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH XD HOẰNG ĐẠO

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: 560 Quang Trung, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty.
- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.
- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,... liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các hoạt động pháp lý cho việc mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành chuyên ngành Luật, Luật kinh tế, Luật Kinh tế,...
- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
- Am hiểu về luật doanh nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH XD HOẰNG ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Đóng BHXH, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ.
- Các phúc lợi của Công ty: Du lịch, sinh nhật, team building... được tổ chức định kì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XD HOẰNG ĐẠO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XD HOẰNG ĐẠO

CÔNG TY TNHH XD HOẰNG ĐẠO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhân Trạch, Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

