Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH XD HOẰNG ĐẠO làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: 560 Quang Trung, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty.

- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,... liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các hoạt động pháp lý cho việc mở rộng quy mô hoạt động của Công ty.

- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Các công việc khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành chuyên ngành Luật, Luật kinh tế, Luật Kinh tế,...

- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

- Am hiểu về luật doanh nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH XD HOẰNG ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Đóng BHXH, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ.

- Các phúc lợi của Công ty: Du lịch, sinh nhật, team building... được tổ chức định kì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XD HOẰNG ĐẠO

