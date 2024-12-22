Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2025
Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Văn phòng Tập đoàn (Số 104

- 106 Phố Trung Sơn, Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hoá), Hoằng Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Cố vấn pháp lý cho công ty trong các lĩnh vực bất động sản, dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học và Bất động sản
Nghiên cứu, phân tích và soạn thảo các văn bản pháp lý, hợp đồng, văn bản hành chính.
Tư vấn pháp luật cho các bộ phận trong công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Đại diện pháp lý cho công ty trong các giao dịch, tranh chấp.
Theo dõi và cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
Tham gia vào các dự án pháp lý của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học hoặc làm việc tại cơ quan nhà nước.
Nắm vững các luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin, soạn thảo văn bản pháp lý.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (Vui lòng bổ sung thông tin cụ thể).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEDIPHA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn 5, Xã Hoằng Ngọc, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

