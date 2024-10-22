Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia vào mạng lưới đối tác bán lẻ của công ty, đóng vai trò là đại diện của công ty để giới thiệu và bán sản phẩm/dịch vụ của công ty đến với khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác bán lẻ tiềm năng, bao gồm các Tập đoàn Xăng dầu và các Công ty thành viên, Doanh nghiệp Bất Động Sản, Hãng xe, Đại lý Kinh doanh ô tô và các tổ chức có mạng lưới lớn trên Toàn quốc để bán các sản phẩm bán lẻ cho KH. Đề xuất và thực hiện các Chương trình và chính sách thúc đẩy bán hàng thông qua các Đối tác. Hỗ trợ các Chi nhánh trong việc tìm kiếm và triển khai các Chương trình hợp tác. Phối hợp với Phòng Phát triển sản phẩm để xây dựng các sản phẩm dịch vụ phù hợp với Thị trường nhằm cung cấp cho Khách hàng qua hệ thống đối tác.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, ... Am hiểu hoạt động Ngân hàng và văn hóa tiêu dùng của Người Việt Nam Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí QHKH Doanh nghiệp tại các Ngân hàng hoặc 1 năm kinh nghiệm Kinh doanh hàng hóa cho đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp Đọc Viết giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu áp lực công việc tốt, có thể đi công tác.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập hấp dẫn, phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.