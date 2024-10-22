Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank

Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tham gia vào mạng lưới đối tác bán lẻ của công ty, đóng vai trò là đại diện của công ty để giới thiệu và bán sản phẩm/dịch vụ của công ty đến với khách hàng tiềm năng. Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác bán lẻ tiềm năng, bao gồm các Tập đoàn Xăng dầu và các Công ty thành viên, Doanh nghiệp Bất Động Sản, Hãng xe, Đại lý Kinh doanh ô tô và các tổ chức có mạng lưới lớn trên Toàn quốc để bán các sản phẩm bán lẻ cho KH. Đề xuất và thực hiện các Chương trình và chính sách thúc đẩy bán hàng thông qua các Đối tác. Hỗ trợ các Chi nhánh trong việc tìm kiếm và triển khai các Chương trình hợp tác. Phối hợp với Phòng Phát triển sản phẩm để xây dựng các sản phẩm dịch vụ phù hợp với Thị trường nhằm cung cấp cho Khách hàng qua hệ thống đối tác.
Tham gia vào mạng lưới đối tác bán lẻ của công ty, đóng vai trò là đại diện của công ty để giới thiệu và bán sản phẩm/dịch vụ của công ty đến với khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác bán lẻ tiềm năng, bao gồm các Tập đoàn Xăng dầu và các Công ty thành viên, Doanh nghiệp Bất Động Sản, Hãng xe, Đại lý Kinh doanh ô tô và các tổ chức có mạng lưới lớn trên Toàn quốc để bán các sản phẩm bán lẻ cho KH.
Đề xuất và thực hiện các Chương trình và chính sách thúc đẩy bán hàng thông qua các Đối tác.
Hỗ trợ các Chi nhánh trong việc tìm kiếm và triển khai các Chương trình hợp tác.
Phối hợp với Phòng Phát triển sản phẩm để xây dựng các sản phẩm dịch vụ phù hợp với Thị trường nhằm cung cấp cho Khách hàng qua hệ thống đối tác.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, ... Am hiểu hoạt động Ngân hàng và văn hóa tiêu dùng của Người Việt Nam Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí QHKH Doanh nghiệp tại các Ngân hàng hoặc 1 năm kinh nghiệm Kinh doanh hàng hóa cho đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp Đọc Viết giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu áp lực công việc tốt, có thể đi công tác.
Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, ...
Am hiểu hoạt động Ngân hàng và văn hóa tiêu dùng của Người Việt Nam
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí QHKH Doanh nghiệp tại các Ngân hàng hoặc 1 năm kinh nghiệm Kinh doanh hàng hóa cho đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp
Đọc Viết giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu áp lực công việc tốt, có thể đi công tác.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập hấp dẫn, phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.
Được hưởng mức thu nhập hấp dẫn, phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 16, 23, 24 - Tòa nhà văn phòng Mipec Tower - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

