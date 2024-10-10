Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty TNHH Vietart Food & Beverage làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/11/2024
Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 268 Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

2.1 Đánh giá cơ cấu Menu đồ uống đang bán hiện tại và đưa ra các đề xuất điều chỉnh:
Đánh giá chất lượng và hương vị của các loại đồ uống hiện có. Đề xuất các phương án cải tiến, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và phù hợp với thị hiếu khách hàng.
2.2 Phát triển Menu đồ uống:
Sáng tạo, phát triển các loại đồ uống mới cho chuỗi cửa hàng của Công ty: cà phê, bánh, nhà hàng (steak, pizza, sushi, BBQ, lẩu), trà sữa, bar cocktail, v.v… Đảm bảo đồ uống mới đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chi phí, và phù hợp với mô hình kinh doanh. Chủ động nghiên cứu và đề xuất phát triển các sản phẩm đồ uống mới để tăng hiệu quả kinh doanh, đa dạng sản phẩm.
2.3 Xây dựng costing, định lượng và công thức (recipe):
Phân tích và tính toán chi phí nguyên vật liệu cho từng loại đồ uống (costing). Xây dựng định lượng chuẩn cho từng món đồ uống để đảm bảo nhất quán trong việc pha chế. Thiết lập và quản lý công thức (recipe) chi tiết cho từng loại đồ uống, bao gồm các thành phần, tỷ lệ và phương pháp pha chế. Tối ưu hóa định lượng và chi phí nguyên vật liệu để nâng cao lợi nhuận trên từng sản phẩm bán.
2.4 Đảm bảo chất lượng sản phẩm:
Kiểm soát chất lượng nguyên liệu và quy trình pha chế để đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn. Đảm bảo tất cả đồ uống tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
2.5 Training và phát triển nhân sự:
Huấn luyện và đào tạo nhân viên về kỹ năng pha chế, sử dụng thiết bị và thực hiện công thức đúng chuẩn. Đánh giá và phát triển đội ngũ nhân viên pha chế thông qua các chương trình đào tạo định kỳ.
2.6 Setup quầy đồ uống:
Thực hiện công tác thiết kế, sắp xếp và setup quầy đồ uống, đảm bảo quy trình làm việc hiệu quả và tiện lợi. Đảm bảo các quầy đồ uống được trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị cần thiết.
2.7 Quản lý và điều hành:
Đặt mục tiêu và chỉ tiêu cho các quầy đồ uống/bar. Xác định nhu cầu nhân sự và tham gia tuyển dụng nhân viên cho các vị trí liên quan. Đảm bảo nhân viên tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn và thủ tục của công ty. Chỉ đạo và giám sát hoạt động của nhân viên pha chế để đạt các tiêu chuẩn về chất lượng và dịch vụ.
2.8 Giám sát và cải tiến quy trình:
Giám sát việc chuẩn bị và trình bày đồ uống đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất. Tìm kiếm và thử nghiệm các công thức đồ uống mới để bổ sung và thay đổi menu theo xu hướng thị trường và khách hàng.
2.9 Các công việc khác:
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh bar hoặc nước giải khát Hoàn thành kiến thức về đồ uống có cồn và không cồn Kiến thức về các nguyên tắc và thực tiễn quản lý kinh doanh Kiến thức về các ứng dụng máy tính có liên quan Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong bộ phận R&D hoạt Bar tại một khách sạn tiêu chuẩn ở vị trí cao cấp
Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage Thì Được Hưởng Những Gì

Quà tặng sinh nhật Nghỉ phép có lương: 12 ngày/năm Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của hệ thống VietArt F&B Hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Công ty TNHH Vietart Food & Beverage

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 166 Đoàn Hữu Trưng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

