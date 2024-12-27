Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Nhân Định làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Ngã 4, Hồ Nghinh giao Võ Văn Kiệt, Sơn Trà, Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý, điều hành và duy trì hoạt động kinh doanh của Siêu thị.

Triển khai công tác bán hàng, chăm sóc đối tác, khách hàng tại Siêu thị.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên.

Giám sát chất lượng dịch vụ, hàng hóa, kiểm soát chi phí vận hành.

Báo cáo tình hình kinh doanh và các chỉ số hiệu suất theo định kỳ.

Xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác.

Quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc tại các Siêu thị.

Kiểm soát và duy trì các hồ sơ tuân thủ pháp lý PCCC, Thị trường, An toàn thực phẩm…của các Siêu thị.

Các nhiệm vụ khác theo giao việc của Tổng quản lý & Ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu vị trí

Kỹ năng

Kỹ năng quản lý đội nhóm và truyền động lực nhân viên tốt.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức & bố trí công việc.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống rất tốt.

Kỹ năng xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác.

Năng lực và thái độ

Tư duy nhạy bén trong kinh doanh, bán hàng và điều phối hoạt động vận hành.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao, tinh thần trách nhiệm.

Thái độ cầu tiến, trung thực và chủ động trong công việc.

Kinh nghiệm

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý siêu thị, ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm hoặc chuỗi Siêu thị đặc sản.

Có kinh nghiệm triển khai, quản lý quy trình, nhân sự và vận hành siêu thị.

Yêu cầu khác: Có thể thường xuyên đi công tác theo điều động của công ty.

Yêu cầu khác

Tại Công Ty TNHH MTV Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Nhân Định Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng mùa cao điểm: Theo hiệu quả kinh doanh.

Thưởng nóng, thưởng bill cao.

Phúc lợi khác: Phụ cấp ăn trưa, đi lại, thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Phúc lợi khác:

Chế độ gắn kết lâu dài theo chính sách của Ban giám đốc công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Nhân Định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.