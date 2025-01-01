Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SUPREMETECH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SUPREMETECH
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
CÔNG TY TNHH SUPREMETECH

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH SUPREMETECH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 363 Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

プロダクトの仕様管理者として、クライアントとチーム(Project Manager及びEngineer)を巻き込んでプロ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● N2相当またはそれ以上
● 論理的で状況に応じたコミュニケーションがとれる
● 基本的なオフィスコンピューティング

Tại CÔNG TY TNHH SUPREMETECH Thì Được Hưởng Những Gì

福利厚生
賞与(13か月目の給与)
国民祝日の特別ボーナス
年間休暇:有給休暇12日+祝日11日
PTI健康保険
年2回の給与改定
昇進の機会
年次社員旅行、年末パーティー
MacBookの支給

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUPREMETECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUPREMETECH

CÔNG TY TNHH SUPREMETECH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 363 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

