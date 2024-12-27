Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Nhân Định làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Nhân Định
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Nhân Định

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Nhân Định

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Ngã 4 Hồ Nghinh giao Võ Văn Kiệt, Sơn Trà, Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Vận hành hoạt động của Siêu thị.
Triển khai hoạt động bán hàng, chăm sóc đối tác, khách hàng tại Siêu thị.
Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên.
Giám sát chất lượng dịch vụ, hàng hóa, công việc của từng bộ phận trong Siêu thị.
Báo cáo tình hình bán hàng, chi phí theo định kỳ.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác.
Quản lý cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc, PCCC… tại Siêu thị.
Các nhiệm vụ khác theo giao việc của Tổng quản lý & quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng
Kỹ năng quản lý đội nhóm.
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.
Kỹ năng xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các bên có liên quan.
Năng lực và thái độ
Tư duy nhạy bén trong quản lý và vận hành Siêu thị.
Khả năng làm việc dưới áp lực cao, tinh thần trách nhiệm.
Thái độ cầu tiến, trung thực và chủ động trong công việc.
Kinh nghiệm
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Phó quản lý siêu thị trở lên, ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm hoặc chuỗi Siêu thị đặc sản.
Có kinh nghiệm triển khai quy trình và quản lý nhân sự hiệu quả.
Yêu cầu khác: Có thể đi công tác theo điều động của công ty.
Yêu cầu khác

Tại Công Ty TNHH MTV Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Nhân Định Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng
Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng mùa cao điểm: Theo hiệu quả kinh doanh.
Thưởng nóng, thưởng bill cao.
Phúc lợi khác: Phụ cấp ăn trưa, đi lại, thưởng lễ, tết, lương tháng 13
Phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Nhân Định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Nhân Định

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư, Thương Mại Và Dịch Vụ Nhân Định

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 04 Duy Tân, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

