Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Ba Đình ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

1. Tiến hành thẩm định giá tài sản, xây dựng bảng giá các loại tài sản theo sự phân công.
2. Tổng hợp các nguồn thông tin có chất lượng để phục vụ công tác thẩm định giá.
3. Xây dựng/ tham gia xây dựng và hỗ trợ triển khai các chính sách, quy chế, quy định và quy trình có liên quan.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học, chuyên ngành: Thẩm định giá, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
2. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí Tín dụng Ngân hàng, có thể chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm để đào tạo mới.
3. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Thẩm định giá, người địa phương, chấp nhận di chuyển.

Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập xứng đáng với năng lực Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, thưởng năm theo năng lực và kết quả công việc Chế độ đào tạo, du lịch
Thu nhập xứng đáng với năng lực
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, thưởng năm theo năng lực và kết quả công việc
Chế độ đào tạo, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Q.1 - Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

