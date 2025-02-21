Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Tam Trinh, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh (website công ty, mạng xã hội, hội nhóm Facebook, v.v.).

Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ bộ ứng viên và phối hợp với các bộ phận để tổ chức phỏng vấn.

Theo dõi, cập nhật tình trạng tuyển dụng và báo cáo kết quả định kỳ.

Xây dựng và quản lý nguồn dữ liệu ứng viên phục vụ nhu cầu tuyển dụng.

Hỗ trợ các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Làm việc tại số 89 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội.

Lịch làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1,5h), sáng thứ 7: 8h30 - 12h00.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển mass hoặc tuyển dụng ngành bán lẻ, công nghệ.

Ưu tiên nam, từ 22-28 tuổi;

Kỹ năng giao tiếp, đánh giá ứng viên tốt.

Thành thạo các kênh tuyển dụng như Facebook, website, LinkedIn,...

Chủ động, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực tuyển dụng.

Sử dụng tốt tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Google Sheet.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, thưởng theo kết quả tuyển dụng.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, được đào tạo và nâng cao kỹ năng tuyển dụng.

Tham gia BHXH, BHYT, các chế độ phúc lợi theo quy định công ty.

Các hoạt động nội bộ hấp dẫn: Team building, du lịch, sinh nhật, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG HÀ

