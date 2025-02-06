Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Capital Place, Số 29 Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu và triển khai kế hoạch tuyển dụng từ Trưởng phòng/giám đốc nhân sự và yêu cầu của các Phòng ban/bộ phận.

Phỏng vấn tuyển dụng nhân sự.

Quản lý hệ thống các tài khoản website, fanpage, database ứng viên.

Tìm kiếm, cập nhật nguồn tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực tiềm năng.

Thực hiện thủ tục đón tiếp nhân viên mới, hỗ trợ hội nhập.

Xây dựng mô tả công việc (khi có phát sinh).

Theo dõi thời gian và hướng dẫn nhân sự làm đánh giá thử việc.

Lập các báo cáo hiệu suất tuyển dụng theo yêu cầu Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản trị Nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển Sales Online, Đại lý...trong ngành bán lẻ, F&B.ư

Ưu tiên các bạn có khả năng sử dụng tiếng anh trong công việc.

Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Có kỹ năng quan sát, nhìn nhận đánh giá con người.

Chịu được áp lực công việc.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-12 triệu đồng/ tháng (thoả thuận khi phỏng vấn).

Thời gian làm việc từ 08h30- 18h00 thứ 2 đến thứ 6.

Công ty quy mô lớn, văn hóa doanh nghiệp mạnh, môi trường học hỏi phát triển tốt.

Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... đóng sau 2 tháng thử việc; 12 ngày phép năm,... chế độ đầy đủ cho người lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân

Cơ chế tăng lương định kỳ 1 lần/1 năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin