Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TBESTPRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TBESTPRO
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TBESTPRO

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TBESTPRO

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư X2 Đại Kim, đường Trần Hòa, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng từ các phòng ban của công ty
Triển khai tuyển dụng theo yêu cầu của công ty
Tiếp nhận và theo dõi nhân sự trong quá trình thử việc. Tìm kiếm, tổng hợp, quản lý hệ thống các đối tác cung ứng dịch vụ tuyển dụng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Hỗ trợ các công tác hành chính văn phòng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22, tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm tối thiêu 06 tháng làm tại vị trí tương đương.
Trực tiếp tham gia quy trình tuyển dụng, phỏng vấn.
Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí Marketing, designer,... là một lợi thế.
Có kỹ năng viết bài, gọi điện hunt ứng viên tốt .
Kỷ luật, cẩn thận, chuyên cần, tôn trọng Deadline.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TBESTPRO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thu nhập từ 12.000.000 - 20.000.000 triệu ( Lương cứng thỏa thuận từ 8.000.000 - 12.000.000 vnđ tùy vào kinh nghiệm, thử việc hưởng 85% lương cứng)
Thu nhập:
Thu nhập từ 12.000.000 - 20.000.000 triệu
Lương cứng thỏa thuận từ 8.000.000 - 12.000.000 vnđ tùy vào kinh nghiệm
Hỗ trợ gửi xe, thưởng kpi, thưởng team không giới hạn ...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội khẳng định bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp; Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, thưởng sinh nhật, du lịch, team Tòa nhà ....
Được xét nâng lương định kỳ theo chính sách lương thưởng của Công ty.
Được quyền đề xuất các nguồn lực hỗ trợ, các giải pháp để hoàn thành công việc của Phòng. Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao trong Công ty....
Nhân viên chính thức được nghỉ 14 ngày có lương; thưởng các ngày lễ, Tết; hưởng các chế độ về BHXH, BHYT... theo quy định chung của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TBESTPRO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TBESTPRO

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TBESTPRO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 86a Nguyễn Văn Trỗi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

