Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm nguồn ứng viên viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty (Các vị trí nhân viên, chuyên viên, quản lý, ….)
Lọc hồ sơ ứng viên phù hợp và tổ chức tốt các buổi phỏng vấn tuyển dụng.
Chuẩn bị hội họp, sự kiện
Báo cáo công việc theo quy định báo cáo của Công ty
Tham gia các hoạt động đoàn thể
Thực hiện các công việc khác theo phân công của giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên có 1 năm kinh nghiệm Tuyển dụng trở lên ( gửi các vị trí đã từng tuyển dụng)
Có máy tính để làm việc
Ưu tiên các bạn đã tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, xã hội, Luật...
Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office và các phần mềm văn phòng khác hỗ trợ trong công việc
Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, hòa giải
Có khả năng sáng tạo và chủ động đưa ra giải pháp
Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt
Có khả năng lập và quản lý kế hoạch tốt
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, có tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực: LC. (8- 12tr) + thưởng
Đóng bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT ( sau 2 tháng làm việc chính thức)
Tham gia team building, du lịch hàng năm…
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA

Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Toà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

