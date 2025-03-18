Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm nguồn ứng viên viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của Công ty (Các vị trí nhân viên, chuyên viên, quản lý, ….)

Lọc hồ sơ ứng viên phù hợp và tổ chức tốt các buổi phỏng vấn tuyển dụng.

Chuẩn bị hội họp, sự kiện

Báo cáo công việc theo quy định báo cáo của Công ty

Tham gia các hoạt động đoàn thể

Thực hiện các công việc khác theo phân công của giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên có 1 năm kinh nghiệm Tuyển dụng trở lên ( gửi các vị trí đã từng tuyển dụng)

Có máy tính để làm việc

Ưu tiên các bạn đã tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, xã hội, Luật...

Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office và các phần mềm văn phòng khác hỗ trợ trong công việc

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục, hòa giải

Có khả năng sáng tạo và chủ động đưa ra giải pháp

Kỹ năng làm việc theo nhóm tốt

Có khả năng lập và quản lý kế hoạch tốt

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, có tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực: LC. (8- 12tr) + thưởng

Đóng bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT ( sau 2 tháng làm việc chính thức)

Tham gia team building, du lịch hàng năm…

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA

