Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3 đường 20 phường An Phú, Quận 2., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Job Posting & Sourcing Candidates

- Screen candidate profiles to match recruitment requirements

- Organize and conduct candidate interviews

- Evaluate candidates and make recruitment recommendations

- Build and maintain relationships with potential candidate sources

- Perform periodic recruitment reports

- Đăng tin tuyển dụng & Tìm kiếm ứng viên

- Sàng lọc hồ sơ ứng viên để phù hợp với yêu cầu tuyển dụng

- Tổ chức và tiến hành phỏng vấn ứng viên

- Đánh giá ứng viên và đưa ra khuyến nghị tuyển dụng

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng

- Thực hiện báo cáo tuyển dụng định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Good communication and negotiation skills

- Have experience in the recruitment field

- fluent in English

- Creative, and proactive in the job.

- Hardworking and able to work under high pressure.

- Proficient in using online recruitment tools and Microsoft Office.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng

- Tiếng Anh lưu loát

- Sáng tạo, chủ động trong công việc.

- Chăm chỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Sử dụng thành thạo các công cụ tuyển dụng trực tuyến và Microsoft Office.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Have snack and tea break at the company

Professional and friendly working environment

Salary: Negotiable

Có ăn nhẹ và nghỉ giải lao tại công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện

Mức lương: Thương lượng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin