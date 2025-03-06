Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Job Posting & Sourcing Candidates
- Screen candidate profiles to match recruitment requirements
- Organize and conduct candidate interviews
- Evaluate candidates and make recruitment recommendations
- Build and maintain relationships with potential candidate sources
- Perform periodic recruitment reports
- Đăng tin tuyển dụng & Tìm kiếm ứng viên
- Sàng lọc hồ sơ ứng viên để phù hợp với yêu cầu tuyển dụng
- Tổ chức và tiến hành phỏng vấn ứng viên
- Đánh giá ứng viên và đưa ra khuyến nghị tuyển dụng
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các nguồn ứng viên tiềm năng
- Thực hiện báo cáo tuyển dụng định kỳ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Have experience in the recruitment field
- fluent in English
- Creative, and proactive in the job.
- Hardworking and able to work under high pressure.
- Proficient in using online recruitment tools and Microsoft Office.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng
- Tiếng Anh lưu loát
- Sáng tạo, chủ động trong công việc.
- Chăm chỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Sử dụng thành thạo các công cụ tuyển dụng trực tuyến và Microsoft Office.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Professional and friendly working environment
Salary: Negotiable
Có ăn nhẹ và nghỉ giải lao tại công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện
Mức lương: Thương lượng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OJRT BEAUTY
