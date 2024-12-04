Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A54 Khu Dân Cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng, đảm bảo việc tìm kiếm ứng viên, phỏng vấn và tuyển dụng thành công diễn ra một cách hiệu quả;

Cập nhật đầy đủ thông tin ứng viên vào kho dữ liệu thông tin của công ty

Liên tục tìm kiếm, mở rộng nguồn ứng viên tiềm năng;

Thực hiện và đóng góp quy trình tuyển dụng để nâng cao hiệu quả tuyển dụng và trải nghiệm của ứng viên;

Phát triển và thực hiện các ý tưởng về thương hiệu nhà tuyển dụng để thu hút những ứng viên có chất lượng cao và nâng cao uy tín của công ty.

Tham gia vào các dự án phát triển nguồn nhân lực của công ty.

Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận liên quan về các vấn đề liên quan đến tuyển dụng và nhân sự.

Báo cáo công việc và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của người quản lý

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2 năm kinh nghiệm về mảng Tuyển dụng

Có kiến thức và hiểu biết về quy trình tuyển dụng từ việc lập kế hoạch, tìm kiếm ứng viên, đến tiến hành phỏng vấn và chọn lựa ứng viên;

Có khả năng giao tiếp rõ ràng, mạch lạc và hiệu quả, cả trong việc nắm bắt yêu cầu tuyển dụng từ các bộ phận khác trong công ty và trong việc tương tác với ứng viên;

Có kinh nghiệm và kỹ năng tốt trong việc xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng các nền tảng truyền thông xã hội

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Có tính cẩn trọng trong quá trình đánh giá và chọn lựa ứng viên, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình tuyển dụng;

Hoạt bát, nhanh nhẹn, biết lắng nghe, luôn mang năng lượng tích cực

Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với năng lực

Cơ hội nâng cao chuyên môn và mở rộng ở các lĩnh vực khác của bộ phận Nhân sự

Môi trường vui vẻ, năng động, đề cao sự học hỏi và phát triển

Các chế độ phúc lợi đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Maria

