Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

• Phối hợp với các bộ phận xác định nhu cầu tuyển dụng và triển khai thực hiện theo quy trình. Tham gia xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo định kỳ tháng, quý, năm.

• Tìm kiếm, sàng lọc, đăng tuyển, lọc hồ sơ ứng viên, xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu nguồn ứng viên tiềm năng.

• Báo cáo, tổng kết và đề xuất giải pháp phát triển tuyển dụng

• Chuẩn bị thủ tục nhận việc cho nhân viên mới, tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn hội nhập

• Xây dựng và phát triển thương hiệu tuyển dụng. Tạo và giữ mối liên hệ tốt đẹp với các ứng viên, các kênh đối tác tuyển dụng

• Quản lý các kênh truyền thông tuyển dụng, bao gồm Facebook & Tiktok:

• Phụ trách cập nhật thường xuyên các hoạt động nội bộ: Tổ chức sinh nhật, ngày lễ, Tết...

• Tuổi từ 26-40

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Quản trị Nhân lực, Luật...

• Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm (Tuyển Mas). Ưu tiên đã từng làm trong ngành sản xuất, ngành Bất động sản

• Thành thạo tin học văn phòng

• Kỹ năng giao tiếp, khai thác nguồn.

• Sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế

Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 15.000.000 - 17.000.000 (tùy năng lực) + phụ cấp

• Phụ cấp: cơm trưa, Chuyên cần 300k/tháng, Nhà trọ 300k/tháng, Thâm niên 500k/năm

• Được thưởng lương tháng 13, nghỉ Lễ, Tết, đảm bảo đúng theo quy định của Cty.

• Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp đúng theo quy định của pháp luật

• Được chăm sóc sức khỏe định kỳ, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động.

• Được tham gia tổ chức Công Đoàn, được sinh hoạt vui chơi giải trí, trong môi trường thân thiện và lành mạnh

• Ngoài ra còn được tham gia chuyến du lịch hàng năm do Công Đoàn cùng Ban Giám Đốc Cty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

