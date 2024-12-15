Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô E9

- 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch định biên Nhân sự hằng năm cho tất cả các phòng ban theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.
Lập kế hoạch tuyển dụng đảm bảo đáp ứng đủ và đạt yêu cầu cho các vị trí theo định biên.
Tìm kiếm các kênh Tuyển dụng để mở rộng nguồn ứng viên tiềm năng.
Thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng, phối hợp với các phòng ban liên quan phỏng vấn & đánh giá ứng viên.
Phụ trách đào tạo hội nhập và đảm bảo tuân thủ các quy trình cho nhân sự mới.
Hỗ trợ việc soạn thảo các hồ sơ tài liệu, các quy trình liên quan công việc của phòng ban.
Hỗ trợ các công việc hành chánh liên quan khác theo sự sắp xếp của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh,... hoặc các ngành liên quan.
Có định hướng phát triển và tâm huyết theo ngành nghề Nhân sự.
Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng Tiếng Anh khá: Giao tiếp, soạn thảo tài liệu.
Có trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng quan sát, đánh giá, phân tích, giải quyết vấn đề.
Chăm chỉ, trung thật, có tinh thần cầu tiến, có kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo Chính sách Công ty.
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Đóng BHXH-YT-TN theo quy định nhà nước.
Nghỉ Lễ - Tết, ngày phép hưởng lương theo Quy định của Nhà nước.
Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty.
Quà sinh nhật, quà Tết theo chính sách công ty.
Được tham gia các hoạt động Team Building, Du lịch của công ty.
Được tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô E9-3a Đường Số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

