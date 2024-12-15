Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E9 - 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Chuyên viên tuyển dụng

Lên kế hoạch định biên Nhân sự hằng năm cho tất cả các phòng ban theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.

Lập kế hoạch tuyển dụng đảm bảo đáp ứng đủ và đạt yêu cầu cho các vị trí theo định biên.

Tìm kiếm các kênh Tuyển dụng để mở rộng nguồn ứng viên tiềm năng.

Thực hiện toàn bộ quy trình tuyển dụng, phối hợp với các phòng ban liên quan phỏng vấn & đánh giá ứng viên.

Phụ trách đào tạo hội nhập và đảm bảo tuân thủ các quy trình cho nhân sự mới.

Hỗ trợ việc soạn thảo các hồ sơ tài liệu, các quy trình liên quan công việc của phòng ban.

Hỗ trợ các công việc hành chánh liên quan khác theo sự sắp xếp của Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh,... hoặc các ngành liên quan.

Có định hướng phát triển và tâm huyết theo ngành nghề Nhân sự.

Thành thạo tin học văn phòng.

Kỹ năng Tiếng Anh khá: Giao tiếp, soạn thảo tài liệu.

Có trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng quan sát, đánh giá, phân tích, giải quyết vấn đề.

Chăm chỉ, trung thật, có tinh thần cầu tiến, có kỹ năng giao tiếp tốt.

Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo Chính sách Công ty.

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Đóng BHXH-YT-TN theo quy định nhà nước.

Nghỉ Lễ - Tết, ngày phép hưởng lương theo Quy định của Nhà nước.

Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty.

Quà sinh nhật, quà Tết theo chính sách công ty.

Được tham gia các hoạt động Team Building, Du lịch của công ty.

Được tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển & thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed

