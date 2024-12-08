Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Beta Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Phụ trách tìm kiếm, tuyển dụng khối Back Office: trưởng nhóm, C-Level,...

Xây dựng các văn bản, tài liệu, chính sách /quy trình tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng....

Xây dựng các công cụ sàng lọc hồ sơ/ phỏng vấn.

Tham mưu, tư vấn, hoạch định nguồn nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ nhu cầu phát triển của Công ty.

Thu thập, tổng hợp, đề xuất ngân sách tuyển dụng và đào tạo hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thiết lập mối quan hệ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực cấp cao cho Công ty.

Hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ nhân viên bộ phận tuyển dụng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại ngữ...

Có kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm vị trí tương đương trong ngành bán lẻ, kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm trong các công ty mới thành lập hoặc đa ngành

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng duy trì, thiết lập các mối quan hệ.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng.

Có khả năng quản lý công việc và quản lý nhân viên, làm việc dưới áp lực cao.

Thành thạo tin học văn phòng, tiếng Anh khá

Kỹ năng phân tích, tổng hợp báo cáo.

Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm

Tham gia hoạt động gắn kết Happy Hour, teambuilding, Sinh nhật,...

Đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, 12 ngày phép năm

Có bảo hiểm tư nhân sau thử việc

Tặng 4 vé xem phim hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media

