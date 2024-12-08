Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty CP Beta Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty CP Beta Media
- Hồ Chí Minh: 26 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Phụ trách tìm kiếm, tuyển dụng khối Back Office: trưởng nhóm, C-Level,...
Xây dựng các văn bản, tài liệu, chính sách /quy trình tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng....
Xây dựng các công cụ sàng lọc hồ sơ/ phỏng vấn.
Tham mưu, tư vấn, hoạch định nguồn nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ nhu cầu phát triển của Công ty.
Thu thập, tổng hợp, đề xuất ngân sách tuyển dụng và đào tạo hàng năm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
Thiết lập mối quan hệ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực cấp cao cho Công ty.
Hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ nhân viên bộ phận tuyển dụng.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 3-5 năm vị trí tương đương trong ngành bán lẻ, kinh doanh, ưu tiên kinh nghiệm trong các công ty mới thành lập hoặc đa ngành
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng duy trì, thiết lập các mối quan hệ.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng.
Có khả năng quản lý công việc và quản lý nhân viên, làm việc dưới áp lực cao.
Thành thạo tin học văn phòng, tiếng Anh khá
Kỹ năng phân tích, tổng hợp báo cáo.
Tại Công ty CP Beta Media Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm
Tham gia hoạt động gắn kết Happy Hour, teambuilding, Sinh nhật,...
Đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT, 12 ngày phép năm
Có bảo hiểm tư nhân sau thử việc
Tặng 4 vé xem phim hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Beta Media
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI