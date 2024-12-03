Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 173 Trần Não, phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tuyển dụng nhân viên tuyển khối văn phòng/Khối kinh doanh (theo chỉ đạo của Quản lý)

- Lập & triển khai kế hoạch tuyển dụng cho tất cả các vị trí VP/Khối Kinh doanh hàng tháng (theo phân công cụ thể từng người)

- Tìm kiếm, sàng lọc, phân tích đánh giá và phối hợp đánh giá, tuyển chọn ứng viên Văn Phòng theo đúng qui chế, qui trình, qui định, đảm bảo có đủ người phù hợp cho các Nhãn

- Phỏng vấn tiếp nhận nhân viên mới

- Xây dựng, cập nhật phát triển hệ thống thông tin dữ liệu, nguồn ứng viên đáp ứng ngày càng lớn về số lượng và tốt về chất lượng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên

Thành thạo tin học văn phòng

Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng

+ Lương cứng 9 – 12 Triệu/ tháng + HH

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;

+ Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;

Phúc lợi

+ Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Đào tạo và phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;

Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

