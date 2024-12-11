Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH VN NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

1. Nhận yêu cầu tuyển dụng từ quản lý

2. Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với các tiêu chí tuyển dụng

3. Tổ chức sắp xếp phỏng vấn

4. Đám phán, thỏa thuận lương và làm thủ tục tiếp nhận nhân viên mới

5. Tìm kiếm, sáng tạo các kênh, biện pháp tuyển dụng phù hợp với nhu cầu của công ty

6. Lưu trữ hồ sơ ứng viên, làm báo cáo về quá trình tuyển dụng

7. Các công việc của phòng Nhân Sự khi có yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng

- Thông thạo nghiệp vụ tuyển dụng các vị trí và cấp độ khác nhau

- Có kinh nghiệm headhunt, tư vấn tuyển dụng, sale các ngành liên quan đến tuyển dụng...

- Ưu tiên ứng viên có sẵn nguồn tuyển dụng ( miễn phí, MXH, LinkedIn ... )

- Giao tiếp tốt

- Biết cách tổ chức, sắp xếp công việc

- Có khả năng chịu được áp lực

- Thành thạo Vi tính văn phòng

- Có tính cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7 triệu - 15 triệu + bao gồm lương cơ bản và hoa hồng tuyển dụng

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và phúc lợi khác của công ty

- Được thưởng tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin