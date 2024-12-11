Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98A - 98B - 98C Nguyễn Văn Linh, Khu Phố 4, Phường Bình Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT đang là nhà cung cấp thiết bị thể thao lớn nhất Việt Nam với thương hiệu KINGSPORT (ghế Massage, máy chạy bộ, xe đạp tập...), hệ thống hơn 130 cửa hàng, 800 nhân sự trên cả nước. Công việc cụ thể của vị trí Chuyên Viên Cao Cấp Tuyển Dụng & HRIS bao gồm:

Thực hiện tuyển dụng cho khối cửa hàng, khối văn phòng, khối nhà xưởng.

Giới thiệu, hỗ trợ nhân viên mới hội nhập môi trường ngày đầu nhận việc, cập nhật thông tin nhân sự mới, quản lý hồ sơ nhân viên, theo dõi hợp đồng nhân viên, đánh giá nhân sự khi hết hạn thử việc...

Xây dựng hệ thống quản lý data ứng viên, tổng hợp kết quả KPI NV và quản lý thông tin kết nối nhân sự trên toàn quốc.

Tổng hợp các số liệu và báo cáo các chỉ số tuyển dụng hằng tuần/ tháng/ quý/ năm.

Kiểm tra chấm công, tính lương cho khối nhà xưởng.

HRBP nhân sự khối nhà xưởng, Bảo hành và IT.

Báo cáo cho: Phó Giám Đốc Nhân Sự

Yêu Cầu Công Việc

Không phân biệt giới tính, tuổi từ 26-32.

Tốt nghiệp đại học.

Từ 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng, bao gồm tuyển Mass (Khối chuỗi cửa hàng hoặc nhà máy) và tuyển Back-Office (nhiều level).

Sử dụng tốt Excel và các phần mềm quản trị Nhân Sự, xây dựng và quản lý data ứng viên tối ưu.

Có khả năng đứng lớp đào tạo hội nhập và có khả năng tổ chức các sự kiện nội bộ là 1 điểm cộng.

Quyền Lợi

Môi trường trẻ, năng động với nhiều hoạt động, sự kiện kết nối giữa nội bộ và các phòng ban.

Quy mô nhân sự: 1.000 nhân sự với 130 chi nhánh toàn quốc.

Thu nhập xứng đáng theo năng lực. Cơ chế xét review lương theo năng lực hoặc 1 năm/ lần.

Thưởng tháng 13, thưởng chương trình hằng tháng, thưởng Tết, các chương trình thưởng khác.

Tham gia đầy đủ BHXH.

Teambuilding hằng năm.

Làm việc 5 ngày/ tuần (OFF T7 - CN)

Báo cáo cho: Trưởng nhóm Tuyển Dụng và Phó GĐ Nhân Sự.

Cách Thức Ứng Tuyển

