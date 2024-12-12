Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 - 6 - 8 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch Thương hiệu nhà tuyển dụng.

Xây dựng quản lý các kênh truyền thông tuyển dụng.

Trực tiếp viết content tuyển dụng, edit lại JD tuyển dụng.

Thực hiện công tác tìm kiếm nguồn ứng viên, sàng lọc hồ sơ và sắp xếp lịch phỏng vấn tuyển dụng.

Tham gia phỏng vấn, đánh giá, lựa chọn ứng viên phù hợp.

Tiếp cận các kênh truyền thông, liên kết với các nguồn cung ứng nhân lực chất lượng để tìm ứng viên tìm năng như: Facebook, trường Đại học, trường Cao đẳng, trường Đào tạo nghề,...

Đề xuất các phương án thu hút nhân sự và các giải pháp nâng cao chất lượng đầu vào của tuyển dụng.

Hỗ trợ xây dựng quy trình tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá ứng viên,...

Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Mạnh về tuyển Sales.

Có kỹ năng viết content và edit JD

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Quản trị nguồn nhân lực và ngành khác có liên quan.

Yêu cầu từ 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.

Giao tiếp tốt, ngoại hình dễ nhìn, chỉn chu.

Sử dụng thành thạo và đa dạng nguồn tuyển dụng như Website tuyển dụng, LinkedIn, Mạng xã hội,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển mass/ headhunter.

Yêu thích, có định hướng lâu dài trong ngành Tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 – 13 triệu + THƯỞNG sau khi kết thúc mỗi dự án.

Chế độ tăng lương: xét duyệt TĂNG LƯƠNG định kỳ 6 tháng/1 lần.

Nghỉ 12 ngày phép 1 năm.

Phụ cấp tiền gửi xe 100%.

Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hoá "Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ"

Phụ cấp chế độ: sinh nhật, lễ,....

Team Building hàng năm

Hỗ trợ cơm trưa & tiền giữ xe tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

