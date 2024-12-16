Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 10 Lương Định Của, P. An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng từ Ban lãnh đạo, các Bộ phận, Phòng ban ( số lượng, chất lượng, yêu cầu công việc, yêu cầu ứng viên...) và lên kế hoạch tuyển dụng
Xây dựng nguồn tuyển dụng trên cơ sở kết nối và xây dựng dựa trên các mối quan hệ với các trường Đại học, Cao đẳng, cộng đồng nhân sự tuyển dụng, website tuyển dụng
Đăng bài tuyển dụng trên các phương tiện truyền thông như: Mạng xã hội, Facebook, website tuyển dụng... để thu hút ứng viên
Tham gia cùng với Quản lý các phòng ban để xây dựng mô tả công việc, yêu cầu tuyển dụng.
Tham gia sàng lọc và phỏng vấn cho các vị trí tuyển dụng.
Ghi nhận thông tin đầy đủ ở từng bước trong quy trình từ Tuyển dụng đến bước gia nhập vào Công ty của ứng viên.
Hướng dẫn nhân viên mới trong quá trình gia nhập Công ty.
Kết hợp với với HCNS để theo dõi quá trình bổ sung hồ sơ nhân viên, thời gian thử việc, đánh giá nhân viên...
Chịu trách nhiệm xây dựng mô tả công việc và quản lý Fanpage và website mảng tuyển dụng của Công ty.
Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu tuyển dụng được đề ra.
Hoàn thành báo cáo tuần/ tháng về những hoạt động tuyển dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về tuyển dụng ngành BDS, tuyển mass là một lợi thế;
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng có liên quan đến nhân sự.
Giao tiếp tốt, có khả năng sắp xếp công việc;
Ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc;
Năng động, nhiệt tình;
Gắn bó công việc lâu dài.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được công ty đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc.
Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT theo luật lao động dành cho nhân viên gắn bó với công ty.
Tham gia đầy đủ các chuyến du lịch hàng năm của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10 Lương Định Của, p. Bình Khánh, quận 2, Tphcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

