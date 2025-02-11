Tuyển Cloud Engineer TKG Taekwang VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 600 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại TKG Taekwang VINA
Mức lương
400 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai: #8, 9A Road, Bien Hoa 2 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 400 - 600 USD
- Follow up new models from Dev stage to Production satge
- Analyse new models base on STD table
- Make data report relating to new models
- Make LOB and improve ST
- Capacity analysis
- Going on business trips to branch factories
- Other jobs
Với Mức Lương 400 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- College/University of Industrial Engineering/Industrial management
Tại TKG Taekwang VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TKG Taekwang VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
