Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Long An thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Ấp 4 , Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Xây dựng quy trình -Cùng với nhân viên văn thự, soạn thảo và công bố quy trình sản xuất và tài liệu hướng dẫn làm việc cho các sản phẩm hàn trong dây chuyền sản xuất.
Có nhiệm vụ tiêu chuẩn hóa quy trình, hoàn thiện và tối ưu hóa quy trình, cải thiện chất lượng sản xuất và sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất/ sản xuất tinh gọn của sưởng SX. Nhận định và duy trì các tài liệu về quy trình và chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
Có nhiệm vụ tiêu chuẩn hóa quy trình, hoàn thiện và tối ưu hóa quy trình, cải thiện chất lượng sản xuất và sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất/ sản xuất tinh gọn của sưởng SX.
Nhận định và duy trì các tài liệu về quy trình và chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
Tối ưu hiệu quả sản xuất-Đảm nhận nhiệm vụ phân tích nguồn gốc của các vấn đề phát sinh trong dây chuyền sản xuất và đưa ra giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề về lắp ráp cơ khí.
Xây dựng dây chuyền sản xuất mới và cải thiện dây chuyền sản xuất cũ. Đề xuất thiết bị, bảo trì thiết bị, phát triển và chế tạo dụng cụ và đồ gá, hiệu chuẩn dụng cụ thử nghiệm theo tháng, quý, năm Tham gia tích cực vào quá trình phát triển sản phẩm mới và làm theo quy trình sản xuất, các giai đoạn phát triển, việc làm thành phẩm, và quy trình đánh giá của các sản phẩm hàn Tham gia vào quá trình yêu cầu thay đổi kĩ thuật, và đóng vai trò là người sở hữu công nghệ sản xuất, chịu trách nhiệm thực hiện và công bố việc thay đổi các tài liệu sản xuất. Hướng dẫn cho xưởng sản xuất sử dụng các máy móc thiết bị trong sản xuất, hướng dẩn bảo trì MMTB cơ khí. Quản lý và lập trình gia công các máy móc thiết bị sản xuất cơ khí. Lập bảng vẽ để triển khai sản xuất, đồ gá, trợ cụ về cơ khí.
Xây dựng dây chuyền sản xuất mới và cải thiện dây chuyền sản xuất cũ. Đề xuất thiết bị, bảo trì thiết bị, phát triển và chế tạo dụng cụ và đồ gá, hiệu chuẩn dụng cụ thử nghiệm theo tháng, quý, năm
Tham gia tích cực vào quá trình phát triển sản phẩm mới và làm theo quy trình sản xuất, các giai đoạn phát triển, việc làm thành phẩm, và quy trình đánh giá của các sản phẩm hàn
Tham gia vào quá trình yêu cầu thay đổi kĩ thuật, và đóng vai trò là người sở hữu công nghệ sản xuất, chịu trách nhiệm thực hiện và công bố việc thay đổi các tài liệu sản xuất.
Hướng dẫn cho xưởng sản xuất sử dụng các máy móc thiết bị trong sản xuất, hướng dẩn bảo trì MMTB cơ khí.
Quản lý và lập trình gia công các máy móc thiết bị sản xuất cơ khí.
Lập bảng vẽ để triển khai sản xuất, đồ gá, trợ cụ về cơ khí.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc RnD

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 22-35
Sức khỏe tốt
Kinh nghiệm: ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Trình độ văn hóa: Có bằng Cử nhân hoặc Cao đẳng các chuyên ngành Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật chế tạo, Tích hợp cơ điện, Sản xuất máy móc, Kỹ thuật hoặc Kỹ thuật điện và các ngành có liên quan.
Có kiến thức và hiểu biết về các yêu cầu kĩ thuật trong công việc và các vấn đề liên quan đến thành phẩm.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong sản xuất, nắm rõ quá trình sản xuất và quản lí chất lượng. Có kinh nghiệm trong sản xuất máy hàn là một lợi thế

Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng dự án
Hợp đồng lao động: xác định thời hạn từ 1 năm
Nghỉ 12 ngày phép năm và 5 năm tăng 1 ngày phép
Thưởng và lương tháng 13 theo quy định và thỏa ước lao động tập thể
BHXH-YT theo quy định. Bảo hiểm sức khỏe theo chính sách Công ty
Các khoản phúc lợi khác theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 38 Tây Lân, KP7, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

