Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 11 Nguyễn Phi Khanh, P. Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

A. Quay content ngắn
- Thực hiện các video ngắn, reels, short-form video cho các nền tảng Facebook, Instagram, TikTok, YouTube
- Sản xuất nội dung về beauty, mỹ phẩm, bao gồm review sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, chia sẻ tips làm đẹp
- Clone và remake nội dung từ các nguồn quốc tế, điều chỉnh để phù hợp với văn hóa Việt Nam, đảm bảo nội dung tự nhiên, chân thực, thu hút người xem.
B. Livestream bán hàng
- Thực hiện các buổi livestream giới thiệu sản phẩm, chương trình khuyến mãi và sự kiện đặc biệt.
- Tương tác với người xem, tạo không khí thân thiện, gần gũi, tư vấn sản phẩm và chốt đơn hàng trực tiếp
- Chuẩn bị sản phẩm, kịch bản nội dung, sắp xếp bối cảnh cho các buổi livestream.
C. Chỉnh sửa & tối ưu nội dung
- Điều chỉnh nội dung tự nhiên, dễ hiểu, phù hợp với tệp khách hàng mục tiêu
- Đảm bảo nội dung đạt chất lượng cao, thể hiện đúng định hướng thương hiệu

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Yêu cầu chung
Giới tính: Nữ, tuổi từ 27 trở lên, ưu tiên các ứng viên đặt sự nghiệp lên hàng đầu
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực Bán hàng trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, thực phẩm chức năng.
B. Kỹ năng & Năng lực
- Tự tin, linh hoạt trước ống kính, khả năng giao tiếp tốt và tạo sự thu hút trong các buổi livestream.
- Có khả năng remake nội dung quốc tế, làm mới nội dung để phù hợp với thị hiếu người Việt.
- Khả năng bán hàng, nắm bắt nhanh tâm lý khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực beauty.
- Hiểu biết về xu hướng content viral, nhạy bén trong việc bắt trend
C. Phong cách & Tính cách
- Ngoại hình ưa nhìn, phong thái năng động, thân thiện, tự tin trước ống kính.
- Chăm chỉ, cầu tiến, yêu thích sáng tạo nội dung và không ngại thử thách.
- Tinh thần trách nhiệm cao, mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài và bền vững

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 30-50tr, thưởng theo hiệu suất và kết quả công việc.
- Môi trường làm việc sáng tạo, trẻ trung, không giới hạn ý tưởng.
- Cơ hội học hỏi, tham gia đào tạo chuyên môn, phát triển sự nghiệp lâu dài.
- Được cung cấp công cụ, thiết bị hỗ trợ livestream và sản xuất nội dung.
- Chính sách phúc lợi đầy đủ, hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÀLAVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô Đ- Đường số 3- KCN Liên Chiểu, Phường Hoà Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

