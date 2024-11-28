Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng, lên nội dung và đăng bài viết xây dựng website: nội dung liên quan đến kinh nghiệm kinh doanh, sản phẩm phần mềm, tin tức KiotViet...;

Hỗ trợ thiết kế hình ảnh cơ bản cho website;

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch PR trên các kênh báo chí, truyền hình: tham gia vào khâu lên ý tưởng bài viết, theo dõi timeline, tiến độ và hoàn thiện các hồ sơ hợp tác...;

Hỗ trợ liên hệ khách hàng và thực hiện các bài viết phỏng vấn khách hàng;

Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm;

Ưu tiên sinh viên năm cuối các trường: Học viện Báo chí & Tuyên truyền, ĐH Khoa học xã hội & nhân văn, Học viện Ngoại giao chuyên ngành Báo chí, Quảng cáo, Quan hệ công chúng;

Ưu tiên đã từng viết báo/có kinh nghiệm booking báo chí.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phụ cấp tùy vào năng lực và thời gian làm việc;

Làm việc từ Thứ 2 – sáng thứ 7, ca làm việc linh hoạt;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

Được hướng dẫn, đào tạo về quy trình bài bản.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

