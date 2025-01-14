Tuyển Data Analyst Công ty Cổ Phần Base Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Data Analyst Công ty Cổ Phần Base Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Base Enterprise
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Base - nền tảng số “Make in Vietnam”, được biết đến là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực xây dựng nền tảng quản trị doanh nghiệp Software-as-a-Service uy tín, đã vinh hạnh phục vụ hơn 8.000 Doanh Nghiệp SMEs và giúp họ giải quyết những nỗi đau khi vận hành doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực với nhiều quy mô khác nhau như VIB, SCB, Bamboo, Vincommerce, Tomorrow Marketers, Hoozing, Vissan, Yody, VNExpress, CafeBiz ... với sự phát triển thần tốc trong những năm qua và không dừng lại trong việc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, Base còn muốn vươn xa hơn tới các thị trường khu vực trong những năm sắp tới.
Data Services là bộ phận quan trọng của Base giúp BOD, BOM của Base và các khách hàng đa ngành nghề, lĩnh vực của Base giải các bài toán về quản trị, vận hành, ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn dựa vào dữ liệu.
Chúng tôi đang tìm kiếm 01 nhân tố Data Analyst trẻ, tài năng, dám nghĩ - dám làm, có niềm đam mê với "data storytelling" để cùng đồng hành trong thời gian tới.
1. Tầm nhìn của Trung tâm Dữ liệu - Base Data Services:
Đối với vận hành nội bộ của Base: Xây dựng hệ thống dữ liệu & giám sát vận hành nội bộ hoạt động của BASE.
Đối với Khách hàng của Base: “Bình dân hóa” dữ liệu đến khách hàng của Base.
Đối với nhân sự trung tâm dữ liệu: Trở thành nhân sự full-stack trong ngành dữ liệu.
2. Công việc định kỳ của vị trí Data Analyst (External)?
(1) Công việc vận hành - Cung cấp dịch vụ dữ liệu cho Khách hàng
Tham gia vào quá trình khởi tạo, thu thập & xử lý dữ liệu.
Xây dựng & vận hành hệ thống báo cáo quản trị / báo cáo nhà đầu tư.
Theo dõi/ giám sát các chỉ số vận hành để đưa ra cảnh báo kịp thời.
Thực hiện các báo cáo phát sinh theo nhu cầu.
Tham gia xây dựng/ vận hành/ bảo trì hệ thống dữ liệu nội bộ cho khách hàng.
(2) Công việc phát triển
Tìm hiểu các ứng dụng/ phần mềm vận hành khác để phát triển tư liệu data collector.
Tìm hiểu/ áp dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao để tìm ra insight mới.
Tham gia chia sẻ, đào tạo nội bộ trong công ty về các kỹ năng liên quan đến dữ liệu.
Hỗ trợ các phòng ban trong việc xây dựng công cụ để cải thiện năng suất làm việc.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

(1) Về năng lực cốt lõi
Trung thực là điều kiện bắt buộc
Trách nhiệm cao trong công việc
Chủ động đề xuất cách làm mới/ nhận đảm nhiệm các công việc mới.
Cầu tiến, mong muốn gắn bó lâu dài với Base.
Không ngại “bẩn tay” - Không đòi đường đẹp.
Mạnh về tư duy phản biện & logic
(2) Về kỹ năng công việc
Thành thạo Excel/ Google Spreadsheet
Hiểu biết cơ bản về Power BI/ Tableau/ Google Studio
Hiểu biết cơ bản về SQL
Các kỹ năng khác sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.

Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise Thì Được Hưởng Những Gì

(1) Về thu nhập:
Lương cứng từ 7.000.000 - 12.000.000 VND + % Commission.
Review định kỳ 2 lần/ năm
(2) Về career path:
Lộ trình phát triển rõ ràng theo T-Shaped
2 ngạch để phát triển: Quản lý - Chuyên gia.
Tự do phát triển trong mảng việc đảm nhiệm
Được làm việc trực tiếp & mở rộng network với các Manager - C Level ở trong và ngoài Base.
Được phát triển và nâng cao kiến thức quản trị doanh nghiệp đa ngành nghề: Quản trị nhân sự, quản trị doanh thu, quản trị quy trình, quản trị chi phí ...
Hiểu biết sâu & rộng về các mảng:
Dữ liệu & báo cáo quản trị
(3) Về môi trường làm việc:
Được làm việc trong môi trường năng động - trẻ trung, healthy & data-driven
Nơi mà bạn chỉ cần work hard - play hard để khẳng định năng lực của mình.
Các chính sách khác: Nghỉ mát, thưởng/ bảo hiểm/ phụ cấp ... theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Công ty Cổ Phần Base Enterprise

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 Tòa A GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

