Tuyển Data Analyst Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Data Analyst Tại Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng 814, tầng 8, tòa nhà Sun Red River, số 23 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
- Collect data for processing, analysing & reporting for different purposes including:
+ Local selling prices/trade rebate data (historical & movement)
+ Feed oil price movement & market info for analysis+ Pack oil distribution data on DMS for analysis
+ Other tasks as assigned
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc:
• University graduate, majored in Maths, Data Analysis/Accounting
• English, Hard-working, patience, open-minded, like to work with numbers
• Microsoft Excel, Data processing, Analysis, Logical thinking
• Preferred to have 1-2 years experience, fresh-graduate is acceptable
Quyền lợi được hưởng:
• Lương thỏa thuận
• Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Quyền lợi được hưởng:
Tại Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dầu Thực Vật Khu Vực Miền Bắc Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
