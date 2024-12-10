Tuyển Data Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, phát triển các hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (Big Data)

Xây dựng các giải pháp ETL có khả năng mở rộng linh hoạt với độ tin cậy cao, phục vụ cho việc khai thác/ ingest các loại dữ liệu (cấu trúc, lưu lượng, tốc độ) từ nhiều nguồn khác nhau

Xây dựng, phát triển các công cụ khai thác dữ liệu, quản trị dữ liệu

Thiết kế chi tiết giải pháp cho các luồng thu thập, chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu, lưu trữ, xử lý, phân tích và hiển thị dữ liệu lớn

Thiết kế giải pháp và trực tiếp phát triển các module, thư viện có tính chất nền tảng, có khả năng tái sử dụng cao, ảnh hưởng diện rộng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp cử nhân/kỹ sư chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc tương đương

Ưu tiên có các chứng chỉ chuyên ngành Data Engineer, Data Analysis, Data Sciense cho xử lý dữ liệu lớn

2. Kiến thức/Chuyên môn/Kỹ năng liên quan

Trình độ tiếng anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành CNTT, giao tiếp tốt.

Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật

Có kinh nghiệm trong việc thiết kế và xây dựng data models, quy trình ETL và ELT dữ liệu từ nguồn về DWH, tối ưu hóa luồng dữ liệu

Kiến thức về lập trình lưu trữ, xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn(Hadoop, Spark, Elastic Search ...)

Kiến thức xây dựng về luồng xử lý dữ liệu(batch processing, stream processing...)

Kiến thức về các loại CSDL(RDBMS, Graph Databases, NoSQL, ....)

Kỹ năng sử dụng các ngôn ngữ lập trình(Java, Scalar, Python, R, SQL...)

Kỹ năng thành thạo một trong các framework, thư viện lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn(Hadoop, Spark, Kafka, Zookeeper...)

Kỹ năng sử dụng các CSDL: Oracle, Cassandra, MongoDB, Postgres, SQL Server

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường tài chính năng động, chuyên nghiệp;

Lương cạnh tranh, thưởng hấp dẫn;

Chế độ bảo hiểm xã hội, teambuilding, du xuân...

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Hỗ trợ ăn trưa 40k/ suất, gửi xe

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt cho CBNV và người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin