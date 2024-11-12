Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135 Hai Bà Trưng, p. Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Đề xuất cho Ban Giám Đốc trong công tác phát triển, tối ưu cho đầu tư.

Rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, chính sách của công ty liên quan đến công việc.

Tìm kiếm mặt bằng thuê/ xây... để phát triển mảng Đầu tư và các thủ tục pháp lý kèm theo (QUAN TRỌNG).

Lập kế hoạch phát triển các dự án hàng năm, lên kế hoạch và triển khai đầu tư.

Đàm phán giá thuê dựa trên khung giá và các điều kiện thương mại, điều kiện pháp lý phù hợp với Chuỗi, nhằm mục đích lựa chọn được mặt bằng tốt nhất so với bộ tiêu chí mặt bằng của Công ty.

Thương thảo các điều kiện mặt bằng và xúc tiến hợp đồng.

Nắm vững các chỉ tiêu quy hoạch và quy trình pháp lý quy hoạch để làm việc với các sở ban ngành liên quan.

Nghiên cứu về dự án, khái toán tổng mức đầu tư cho dự án, phân tích đánh giá tính khả thi và triển khai – quản lý dự án.

Tham gia thẩm định, đánh giá các đề xuất hoạt động cải tiến, đầu tư mở rộng.

Tham gia lập nội dung trong báo cáo sơ bộ, báo cáo tiền khả thi/khả thi, báo cáo triển khai, báo cáo nghiệm thu – quyết toán, báo cáo đánh giá hiệu quả trước và sau đầu tư.

Thuyết minh dự án, Kế hoạch quản lý dự án, Lịch biểu, Báo cáo ngân sách, Báo cáo tiến độ, Quản lý rủi ro.

Tham gia quá trình chào thầu, lựa chọn Nhà thầu.

Tổng hợp/đánh giá /đề xuất/kiến nghị/ triển khai đối với các dự án đã, đang và sẽ đầu tư.

Theo dõi/cập nhật/điều chỉnh/bổ sung/tổng hợp định kỳ tình hình thực hiện các dự án đầu tư mới và tái đầu tư trong chiến lược/kế hoạch phát triển của Công ty.

Hướng dẫn/tư vấn/hỗ trợ các công ty thành viên, các địa điểm kinh doanh về các vấn đề liên quan đến quá trình chuẩn bị, nghiên cứu, triển khai, quyết toán và bàn giao các hoạt động của dự án nhằm đảm bảo sự an toàn, hiệu quả trong hoạt động đầu tư/kinh doanh và sự tuân thủ Quy chế, Quy định.

Kiểm tra, soát xét, phê duyệt các công việc cung ứng, mua hàng liên quan mảng Đầu tư.

Rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện của các Phòng ban liên quan.

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để đáp ứng kế hoạch chung và giảm thiểu rủi ro Pháp lý cho Ban Lãnh đạo trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư.

Biên soạn các Quy trình/quy định liên quan đến nghiệp vụ kế hoạch đầu tư các quy trình khác có liên quan.

Chủ trì/Phối hợp soạn thảo văn bản để gửi và làm việc với các CQNN, đối tác.

Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng hoặc các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu khác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc giao.

Quyền hạn và trách nhiệm:

Đề xuất kế hoạch công việc phù hợp.

Thực hiện công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt..

Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo đúng tiến độ, đúng kế hoạch công việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp, Kinh Tế, Ngân hàng...

Số năm kinh nghiệm: > 3 năm

Kỹ năng:

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp, Đầu tư, Bất động sản.

Ưu tiên có hiểu biết về các phương pháp quản lý dự án hiện đại như PMP, các chứng chỉ về tài chính (CFA level 1)

Có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên trong lĩnh vực kiểm toán, phân tích tài chính, tài chính doanh nghiệp, đầu tư, quản lý đầu tư, bất động sản.

Có kiến thức chuyên môn về tài chính doanh nghiệp, thủ tục pháp lý về Đầu tư.

Có kiến thức cơ bản về kế toán tài chính

Thành thạo các kỹ năng Word, Excel, Powerpoint trong việc lập mô hình tài chính, báo cáo thẩm định, báo cáo Đầu tư, FS....giao theo hướng dẫn của Trưởng bộ phận.

Siêng năng, cầu tiến, chủ động và luôn học hỏi.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Được hưởng các chế độ theo đúng quy đinh của pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN...

Các chế độ đãi ngộ của Công ty : sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...

Các chế độ thưởng : hàng năm, Lễ Tết và các dịp khác.

Vé xem film miễn phí hàng tháng tại cụm rạp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO

