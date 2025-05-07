Tuyển Designer Công ty TNHH YF INCORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hatay Millennium, số 4 Quang Trung, Phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Đông, Quận 4

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế hình ảnh in và nhận diện sản phẩm. Sáng tạo và design hình ảnh theo yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế hình in trên áo T-shirts , nón, giày, túi ,... cho thị trường Âu Mỹ. Chi tiết công việc sẽ được mô tả kỹ khi phỏng vấn.

Báo cáo số lượng mẫu đã hoàn thành theo ngày.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết dùng Photoshop và vẽ tay.

Biết tổ chức công việc, ham học hỏi và chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần kỷ luật, tính trách nhiệm cao với bản thân và công việc.

Có kinh nghiệm design POD ít nhất 6 tháng.

Tại Công ty TNHH YF INCORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8tr - 15tr++. Bao gồm:

Lương chính: Có kinh nghiệm: 10 triệu -15 triệu.

Thưởng vượt KPI, thưởng doanh thu hàng tháng.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty: BHXH, lễ tết, du lịch,...

Môi trường thoải mái, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và học hỏi chuyên môn.

Được trang bị máy tính riêng phục vụ cho công việc.

Du lịch cùng công ty 1 năm/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH YF INCORPORATION

