Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NEXDOR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Thiết kế ấn phẩm truyền thông, hình ảnh sản phẩm cho các nền tảng: Website, Facebook, Instagram, Tiktok, Shopee, Grab,..

Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm của Công ty/Dự án.

Sáng tạo Key Visual, hình ảnh truyền thông trên các kênh digital, social media theo kế hoạch của từng dự án.

Kiểm định, giám sát quy chuẩn thiết kế từ các nguồn, ấn phẩm thiết kế và chịu trách nhiệm theo dõi hiệu quả của các sản phẩm thiết kế, báo cáo đánh giá cho quản lý trực tiếp.

Cập nhật thường xuyên các xu hướng thiết kế trong và ngoài nước để các sản phẩm thiết kế đạt được hiệu quả cao nhất.

Nhận Brief từ team content, quay, edit video cho các kênh truyền thông: facebook, Instagram,...

Hỗ trợ team Tiktok quay và dựng các video phục vụ việc xây kênh Tiktok, Tiktok ads.

Phối hợp nội bộ team Marketing lên ý tưởng và triển khai thiết kế ấn phẩm, tài liệu truyền thông của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng hoặc Ban Giám đốc.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, Ưu tiên học chuyên ngành Thiết kế Đồ họa hoặc các chuyên ngành có liên quan

Biết sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến thiết kế 2D (Photoshop, Illustrator,...) và chỉnh sửa video cơ bản (Adobe Premiere, CapCut,...)

Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tinh thần cầu tiến, khả năng tự học và phát triển bản thân liên tục.

Có gu thẩm mỹ tốt.

Có tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Có kiến thức về social media là một lợi thế.

Có máy tính cá nhân.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Tăng lương định kỳ hằng năm hoặc đột xuất tăng lương theo năng lực.

Du lịch, team building hằng năm theo kế hoạch của Công ty

Công ty startup tiềm năng, có cơ hội làm việc với các đối tác nhãn hàng lớn trong lĩnh vực F&B, FMCG và nhiều lĩnh vực khác

Tham gia BHXH,BHYT,BHTN theo quy định

Được hướng dẫn đào tạo chuyên nghiệp

Cơ hội phát triển theo năng lực của bản thân và định hướng của công ty

