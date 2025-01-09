Tuyển Designer Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại XNK Thiên Phú Tài làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại XNK Thiên Phú Tài
- Hồ Chí Minh: 222 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chịu trách nhiệm thiết kế các ấn phẩm (poster, tờ rơi, standee, backdrop, bandroll, thư mời,...) hỗ trợ cho việc quảng bá, tuyển dụng, hoạt động đào tạo, tổ chức sự kiện của công ty;
Thiết kế các ấn phẩm đồ họa: Logo, catalogue, nhận diện thương hiệu,...
Thiết kế các mẫu quảng cáo, brochure, banner ... theo ý tưởng có trước.
Chụp ảnh/quay phim, chỉnh sửa ảnh/ video cho các sản phẩm, sự kiện của thương hiệu, sự kiện nội bộ của công ty.
Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công.
Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.
Các dự án đặc biệt và yêu cầu từ cấp trên.
Thời gian làm việc: TừThứ 2 đến hết sáng Thứ 7
Buổi sáng: Từ 8h00 – 12h00
Buổi chiều: Từ 13h30 – 17h30
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Sử dung thành thạo Photoshop, Illstrator, Indesign, Capcut phần mềm chỉnh sửa video và các công cụ hỗ trợ khác.
Có khả năng, biết về in ấn
Có khả năng quản trị, thiết kế website;
Khả năng mỹ thuật tốt, tính năng động, sáng tạo, giàu ý tưởng và có tư duy sáng tạo logic và luôn chủ động trong công việc.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
Chịu được áp lực công việc cao;
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với ngành mỹ phẩm nhưng không giới hạn.
Công việc ổn định, gắn bó lâu dài.
Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại XNK Thiên Phú Tài Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ quyền lợi của 1 nhân viên chính thức
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch hàng năm
Được hỗ trợ, đào tạo về kiến thức, chuyên môn và kỹ năng phù hợp với vị trí
Được hưởng các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, chế độ phúc lợi và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty & Pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, sếp tâm lý và thấu hiểu nhân viên
Chế độ, chính sách đãi ngộ thoả đáng, du lịch, team building hàng năm
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại XNK Thiên Phú Tài
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
