Tuyển Designer Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Châu Đại Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chúng tôi đang tìm kiếm một Designer tài năng và nhiệt huyết để gia nhập đội ngũ sáng tạo tại công ty bất động sản của chúng tôi.

- Là Designer tại đây, công việc của bạn không chỉ là "tạo hình" mà còn là kể câu chuyện cho các dự án bất động sản qua những ấn phẩm bắt mắt, từ brochure, banner cho đến các video quảng cáo trên các nền tảng social media. Mỗi sản phẩm thiết kế của bạn sẽ góp phần tạo nên hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ, gây ấn tượng và thu hút khách hàng.

Công Việc Chính:

- Thiết kế các ấn phẩm đồ họa phục vụ cho marketing và quảng cáo dự án bất động sản (banner, brochure, poster, website, social media...).

- Thiết kế hình ảnh, video cho các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng online và offline.

- Chỉnh sửa hình ảnh, video, đảm bảo chất lượng visual ấn tượng và phù hợp với yêu cầu của dự án.

- Làm việc với các bộ phận khác (Sales, project) để đảm bảo các sản phẩm thiết kế phù hợp với mục tiêu chiến lược của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong thiết kế đồ họa, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bất động sản.

- Thành thạo các phần mềm thiết kế: Adobe Illustrator (AI), Photoshop (PS), Premiere Pro (PR), After Effect (AE).

- Kỹ năng sáng tạo và làm việc nhóm tốt.

- Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng deadline.

Tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Châu Đại Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh + hoa hồng hỗ trợ

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường sáng tạo và năng động.

- Các chế độ bảo hiểm và quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Châu Đại Dương

