Tuyển Designer CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 39, Đường 37, Phường An Khánh,, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Thiết kế và dựng mô hình 3D: Sân khấu, booth sự kiện, triển lãm...

Dựng Animation 3D & Motion Graphics.

Dựng hình, bố cục, ánh sáng, vật liệu (materials), rendering và compositing.

Thiết kế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với quá trình thi công thực tế.

Theo dõi, cập nhật các xu hướng mới trong thiết kế 3D, motion graphics, công nghệ trình chiếu sự kiện.

Điều chỉnh thiết kế theo phản hồi của đối tác và các bộ phận liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết Kế Đồ Họa, Thiết Kế 3D, Truyền Thông Đa Phương Tiện, Nội Thất hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong thiết kế 3D không gian sự kiện, booth triển lãm và motion graphics.

Thành thạo công cụ: 3ds Max, Cinema 4D, Blender, AutoCAD, V-Ray, Corona, Adobe Creative Suite.

Kinh nghiệm thực tế: Thiết kế và thi công booth, sân khấu sự kiện lớn.

Kỹ năng nâng cao: Animation, compositing, texturing và rendering chất lượng cao.

Tư duy sáng tạo: Giải quyết vấn đề nhanh chóng, giao tiếp tốt và có khả năng làm việc độc lập..

Ưu tiên

Kinh nghiệm làm việc với các dự án, sự kiện lớn.

VFX & Animation: Biết tạo hiệu ứng chuyển động và đồ họa động nâng cao.

Kiến thức về thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), mapping sân khấu.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (9h00-18h00), Thứ 7 làm việc cách tuần (9h00-17h00).

Được hưởng các điều khoản khác theo quy định nhà nước: Nghỉ lễ, Tết, đóng BHXH - BHYT, thưởng lễ, Tết, sinh nhật...

Được review lương 6 tháng/ lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES

