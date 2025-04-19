Tuyển DevOps Engineer Công ty Phần mềm Siten làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 USD

Mức lương 2 - 3 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 2 - 3 USD

Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Cloud

Tư vấn cho người dùng doanh nghiệp, nhóm kỹ thuật và nhà cung cấp về các biện pháp triển khai ứng dụng tốt nhất trên Cloud

Làm việc với các nhóm kỹ thuật và nhà cung cấp để cung cấp thông tin đầu vào trong thiết kế kiến trúc theo góc độ vận hành. Phát triển các công cụ, tập lệnh và khuôn khổ thúc đẩy hiệu quả và hiệu suất trong tự động hóa, giám sát và quản lý các môi trường đám mây quy mô lớn.

CI/CD, devops on premise

Quản lý cấu hình trên IaaS/PaaS

Pipeline Monitoring

Quản lý server vật lý

Với Mức Lương 2 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm với Azure Cloud. Có kinh nghiệm với AWS là lợi thế

Nắm vững các kiến thức cơ bản về mạng như DNS, HTTP, TCP/IP, v.v.

Hiểu về RMIT và việc triển khai tương ứng trên nền tảng đám mây.

Kiến thức về Cloud Well-Architected Framework, các tiêu chuẩn công nghiệp và các phương pháp về IaaS/PaaS

Kiến thức về Cloud IAM, Cloud Security và Cloud Governance

Kiến thức về lập trình khai báo trong Infra dưới dạng mã, bao gồm Azure ARM, AWS CloudFormation, Terraform.

Kiến thức sâu rộng về các dịch vụ tự động hóa để triển khai kỷ luật DevOps, bao gồm Azure DevOps, Jenkins, Git

Powershell, Cloud CLI, Bash, Perl, v.v.

Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile/Scrum là một lợi thế

AZ-104

AZ-400

AZ-303 & AZ-304 (Cũ)

AZ-305 (Nên có)

ITIL (Nên có)

Tại Công ty Phần mềm Siten Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn upto 70M

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Được hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ theo luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Phần mềm Siten

