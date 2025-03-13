Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

DevOps Engineer

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Charmingtin La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM, Quận 10, Quận 9

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến tiêu chuẩn ISO 27001.
Thiết lập, giám sát và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin trong nội bộ công ty nhằm đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng của hệ thống.
Quản lý/ xác định/ triển khai công cụ, quy trình CI/CD nhằm tiêu chuẩn hóa và tự động hóa quy trình phát triển, xây dựng, kiểm thử và triển khai hệ thống.
Phối hợp cùng bộ phận Backend và Frontend trong việc quản lý và điều tra các sự cố, lỗi phát sinh trong cấu hình hệ thống lẫn cơ sở hạ tầng.
Đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin.
Hỗ trợ nhân viên nội bộ công ty về các vấn đề liên quan IT.
Quản lý và phân công việc cho nhân viên trong team.
Đảm bảo quá trình tích hợp ổn định và luân chuyển liên tục giữa các dự án một cách thống nhất
Hỗ trợ thiết kế và phát triển các hệ thống có tính linh hoạt, bảo mật, mở rộng hỗ trợ ở các nền tảng khác
Hỗ trợ quy trình, tự động hóa việc triển khai và khôi phục cơ sở hạ tầng cho tất cả các nội dung đã phát triển.
Chủ động quản lý mọi rủi ro đối với môi trường production
Đề xuất những cải tiến đối với chu trình thiết kế và phát triển để cải thiện khả năng hỗ trợ của hệ thống
Quản lý và bảo trì các dịch vụ trên nền tảng cloud AWS và GCP.
Quản lý và bảo trì các dịch vụ nội bộ lẫn bên thứ ba: tổng đài ảo, LDAP, Cloudflare, Atlassian, iRedmail, Rancher (K3S), VMware, Windows Server 2016, Radius Server, Jenkins, Gitlab, Harbor, Docker services ...
Quản lý và bảo trì các hệ thống vật lý của Công ty như: Network (router, switch, VPN site-2-site, Synology NAS, OpenVPN) , DGX, on-prem server, tài sản thiết bị, ...
Các công việc khác do Trưởng phòng/ Bộ phận yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học loại tốt trở lên.
Ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Devops hoặc Cloud Engineer và 2 năm kinh nghiệm về IT Helpdesk.
Có kiến thức vững chắc về các dịch vụ Amazon AWS. (Điểm cộng nếu có các chứng chỉ AWS hoặc GCP)
(Điểm cộng nếu có các chứng chỉ AWS hoặc GCP)
Có nhiều kinh nghiệm và vững kiến thức về Containerize Orchestration, cụ thể với Docker và nền tảng Kubernetes như AWS EKS, K3S, GKE.
Có kinh nghiệm làm việc với IaC (TerraForm, Ansible).
Có nhiều kinh nghiệm về cấu trúc triển khai microservices.
Thuần thực và có kiến thức sâu rộng về triển khai hệ thống tự động CI/CD và có kinh nghiệm làm việc với các công cụ Jenkins, GitlabCI, Github Actions.
Có kinh nghiệm sâu rộng về Nginx Web Server (hoặc Apache).
Có kinh nghiệm làm việc trên hệ điều hành Linux (Ubuntu, Alpine, Debian, ...).
Có kinh nghiệm với Bash scripting để xử lý tác vụ automation.
Có kinh nghiệm quản lý thao tác VMware (VsPhere, VsExsi) và Proxmox
Có kinh nghiệm làm việc với Agile/Scrum.
Thuần thục sử dụng các hệ thống quản lý mã nguồn (Git, Gitlab, Github).
Có kinh nghiệm quản lý công việc trên Trello, Jira và Redmine.
Quản lý task và tiến độ công việc của các thành viên khác trong team
Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tốt và giao tiếp cơ bản.
Mindset tốt về DevOps và có kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, phân tích độ phức tạp và thiết kế hệ thống.
Có khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ các thành viên khác cùng nhau phát triển.
Có thể làm việc độc lập.
Có kiến thức hoặc chứng chỉ ISO27001
Có kiến thức về An ninh thông tin và có làm việc với công cụ như OWASP ZAP, AppScan

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-devops-engineer-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job334630
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 42 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển DevOps Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển DevOps Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunshine
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 42 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 42 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VEXERE
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Tuyển DevOps Engineer INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEXSOFT TECHNOLOGY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH TRIDENT DIGITAL TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 51 Triệu CÔNG TY TNHH TRIDENT DIGITAL TECH
Tới 51 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,300 - 1,600 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EVOL
1,300 - 1,600 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 500 USD CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TIẾP THỊ VIDEO QUỐC TẾ
Tới 500 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TKG CAPITAL VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer SALESCORE CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu SALESCORE CO., LTD
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GALAXY DIGITAL HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1 USD CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW
1,000 - 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BLUE DREAM
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM B&K
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 2 USD Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
1,000 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AMARIS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer TMA Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TMA Solutions
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ Phần Bản Viên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Bản Viên
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty TNHH CMC GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH CMC GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN UNITY SPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN UNITY SPORT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần NCCPLUS Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 27 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EDUVATOR
Trên 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer HEINEKEN Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HEINEKEN Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Viễn Thông Miền Nam (South Telecom)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển DevOps Engineer VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển DevOps Engineer Công ty Phần mềm Siten làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu Công ty Phần mềm Siten
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH GEARMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GEARMENT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển DevOps Engineer WATA TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận WATA TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm