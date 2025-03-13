Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIẢI PHÁP CITYNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Charmingtin La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM, Quận 10, Quận 9

Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến tiêu chuẩn ISO 27001.

Thiết lập, giám sát và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin trong nội bộ công ty nhằm đảm bảo tính ổn định và sẵn sàng của hệ thống.

Quản lý/ xác định/ triển khai công cụ, quy trình CI/CD nhằm tiêu chuẩn hóa và tự động hóa quy trình phát triển, xây dựng, kiểm thử và triển khai hệ thống.

Phối hợp cùng bộ phận Backend và Frontend trong việc quản lý và điều tra các sự cố, lỗi phát sinh trong cấu hình hệ thống lẫn cơ sở hạ tầng.

Đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin.

Hỗ trợ nhân viên nội bộ công ty về các vấn đề liên quan IT.

Quản lý và phân công việc cho nhân viên trong team.

Đảm bảo quá trình tích hợp ổn định và luân chuyển liên tục giữa các dự án một cách thống nhất

Hỗ trợ thiết kế và phát triển các hệ thống có tính linh hoạt, bảo mật, mở rộng hỗ trợ ở các nền tảng khác

Hỗ trợ quy trình, tự động hóa việc triển khai và khôi phục cơ sở hạ tầng cho tất cả các nội dung đã phát triển.

Chủ động quản lý mọi rủi ro đối với môi trường production

Đề xuất những cải tiến đối với chu trình thiết kế và phát triển để cải thiện khả năng hỗ trợ của hệ thống

Quản lý và bảo trì các dịch vụ trên nền tảng cloud AWS và GCP.

Quản lý và bảo trì các dịch vụ nội bộ lẫn bên thứ ba: tổng đài ảo, LDAP, Cloudflare, Atlassian, iRedmail, Rancher (K3S), VMware, Windows Server 2016, Radius Server, Jenkins, Gitlab, Harbor, Docker services ...

Quản lý và bảo trì các hệ thống vật lý của Công ty như: Network (router, switch, VPN site-2-site, Synology NAS, OpenVPN) , DGX, on-prem server, tài sản thiết bị, ...

Các công việc khác do Trưởng phòng/ Bộ phận yêu cầu

Tốt nghiệp Đại Học loại tốt trở lên.

Ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Devops hoặc Cloud Engineer và 2 năm kinh nghiệm về IT Helpdesk.

Có kiến thức vững chắc về các dịch vụ Amazon AWS. (Điểm cộng nếu có các chứng chỉ AWS hoặc GCP)

Có nhiều kinh nghiệm và vững kiến thức về Containerize Orchestration, cụ thể với Docker và nền tảng Kubernetes như AWS EKS, K3S, GKE.

Có kinh nghiệm làm việc với IaC (TerraForm, Ansible).

Có nhiều kinh nghiệm về cấu trúc triển khai microservices.

Thuần thực và có kiến thức sâu rộng về triển khai hệ thống tự động CI/CD và có kinh nghiệm làm việc với các công cụ Jenkins, GitlabCI, Github Actions.

Có kinh nghiệm sâu rộng về Nginx Web Server (hoặc Apache).

Có kinh nghiệm làm việc trên hệ điều hành Linux (Ubuntu, Alpine, Debian, ...).

Có kinh nghiệm với Bash scripting để xử lý tác vụ automation.

Có kinh nghiệm quản lý thao tác VMware (VsPhere, VsExsi) và Proxmox

Có kinh nghiệm làm việc với Agile/Scrum.

Thuần thục sử dụng các hệ thống quản lý mã nguồn (Git, Gitlab, Github).

Có kinh nghiệm quản lý công việc trên Trello, Jira và Redmine.

Quản lý task và tiến độ công việc của các thành viên khác trong team

Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tốt và giao tiếp cơ bản.

Mindset tốt về DevOps và có kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, phân tích độ phức tạp và thiết kế hệ thống.

Có khả năng làm việc nhóm, hỗ trợ các thành viên khác cùng nhau phát triển.

Có thể làm việc độc lập.

Có kiến thức hoặc chứng chỉ ISO27001

Có kiến thức về An ninh thông tin và có làm việc với công cụ như OWASP ZAP, AppScan

