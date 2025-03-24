Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà 678, Số 678 Hoàng Văn Thái. P Tân Phú, Quận 7, HCM

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Thiết kế, triển khai và bảo trì các pipeline CI / CD cho các ứng dụng của chúng tôi, bao gồm triển khai tự động, kiểm thử tự động và quản lý mã nguồn.

• Xây dựng và bảo trì hệ thống và cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất như Kubernetes, Docker, GitOps và Ansible.

• Triển khai và quản lý ứng dụng trên các nền tảng đám mây như AWS, GCP hoặc Azure.

• Phát triển các kịch bản tự động hóa và tiêu chuẩn hóa các quy trình triển khai và vận hành.

• Hỗ trợ nhóm phát triển trong việc triển khai và cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng.

• Giám sát và quản lý hiệu suất của các hệ thống và cơ sở hạ tầng.

• Liên tục cải thiện và nâng cao chất lượng và độ tin cậy của các hệ thống và cơ sở hạ tầng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm về thiết kế, triển khai và bảo trì các đường ống CI / CD và quản lý các ứng dụng trên các nền tảng đám mây.

• Kinh nghiệm với các công nghệ như Kubernetes, Docker, GitOps và Ansible.

• Hiểu biết về các nền tảng đám mây như AWS, GCP hoặc Azure.

• Kinh nghiệm về quản lý cơ sở hạ tầng và hệ thống lớn, đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất cao.

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

